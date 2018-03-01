Де Мистура получил от Шойгу документы по ситуации в Сирии

ЖЕНЕВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил в четверг от министра обороны РФ Сергея Шойгу документы, касающиеся предложения об открытии гуманитарных коридоров из Эт-Танфа и Рукбана и создания международной комиссии для оценки гуманитарной ситуации в Ракке. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте.

"Стаффан де Мистура получил сегодня через российских официальных лиц ноту, содержащую элементы заявления, сделанного министром обороны Шойгу ранее на этой неделе, - отметил Конте. - Господин де Мистура продолжает свои усилия, направленные на поддержку полной имплементации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН".

Как сообщило ранее Минобороны РФ, Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил Стаффану де Мистуре разъяснение, в котором предложил открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана и создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке. В частности, в разъяснении указывается, что начиная с 27 февраля для выхода мирных жителей из Восточной Гуты в районах населенных пунктов Дума и Арбил введены "гуманитарные паузы".

"На это время сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по террористам", - уточняется в сообщении. Кроме того, для пропуска мирных жителей подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе поселения Эль-Вафидин. В послании подчеркивается, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке", сообщили в российском военном ведомстве.

Ситуация в Ракке и Эт-Танфе

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Эт-Танфе и Ракке, подконтрольных коалиции во главе с США, сложилась самая тяжелая на территории Сирии гуманитарная ситуация, для решения которой нужны срочные меры со стороны международных организаций. По словам генерала, до 60 тысяч беженцев, проживающих в лагере Эр-Рукбан (находится в зоне ответственности американской базы в Эт-Танфе), насильно удерживаются контролирующими лагерь группировками боевиков.

Конашенков также подчеркнул, что положение жителей Ракки характеризуется как гуманитарная катастрофа. Он рассказал, что сейчас в Ракке находятся около 40 тысяч жителей, тогда как к началу штурма коалицией там проживали более 200 тысяч человек. Генерал напомнил, что авиация разрушила более 80% строений в городе, а в жилых кварталах нет водоснабжения и электричества.