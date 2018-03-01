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США продолжат модернизацию своего ядерного потенциала

Международная панорама
1 марта, 23:24 дата обновления: 1 марта, 23:43 UTC+3

Америка движется к модернизации ядерного арсенала и обеспечению того, что ее возможности останутся непревзойденным, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

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ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. США продолжат модернизировать своей ядерный арсенал, американские вооружения останутся самыми эффективными. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

"Как ясно обозначено в президентской ядерной доктрине, Америка движется к модернизации нашего ядерного арсенала и обеспечению того, что наши возможности останутся непревзойденными", - сказала она, напомнив о новом оборонном бюджете на 2019 год в размере более $700 млрд. По ее словам, президент США Дональд Трамп "понимает угрозы, с которыми сталкивается Америка" и ее союзники в этом столетии. "И он намерен защитить нашу родину и поддерживать мир посредством силы", - добавила представитель Белого дома.

По утверждению Сандерс, Россия ранее отрицала, а теперь якобы призналась в создании оружия в нарушение международных договоров. "Президент Путин подтвердил то, что правительству Соединенных Штатов все это время было известно, а Россия отрицала: Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десятилетия, чем она напрямую нарушает свои обязательства в рамках [международных] договоренностей", - полагает пресс-секретарь американского президента, которая повторила заявление Госдепартамента. При этом она не уточнила, какие именно договоренности нарушает Москва.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в предисловии к обновленной ядерной доктрине подчеркнул, что США не намерены отказываться от ядерного оружия и средств его доставки. Особенно в условиях "модернизации Россией своего ядерного потенциала", указал он.

Ранее в четверг Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

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