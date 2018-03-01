Пентагон: РФ сама встала на путь соперничества с США

ТАСС, 1 марта. Россия сама встала на путь соперничества с Соединенными Штатами. С таким утверждением выступил в четверг заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"Мы вновь находимся в эре великодержавного соперничества, и Россия, бесспорно, выбрала это в качестве своего подхода", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его версии, часть военных возможностей, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, "направлена против Соединенных Штатов" и их союзников. Руд заявил, что совершенствование возможностей РФ "вызывает озабоченность" у США, равно как и проведение Россией учений, которые, по его мнению, нацелены против стран - членов НАТО.

Замминистра обороны США также утверждал, что "в российской ядерной доктрине по-прежнему делается акцент на применении ядерного оружия". При этом в аналогичной доктрине США до недавнего времени, по его словам, таких акцентов не содержалось.

Как напомнил Руд, Вашингтону пришлось внести изменения в свою ядерную доктрину с тем, чтобы "сохранить способность к сдерживанию" в "новом, гораздо более комплексном мире". Среди таких изменений, он, в частности, выделил планы разработки новой ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Также Пентагон не был удивлен содержанием последних заявлений президента РФ Владимира Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений.

Как отметил Руд, выступавший в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, он "не был удивлен" содержанием речи президента РФ, которую при этом назвал "достойной внимания". По словам замминистра, положения, озвученные Путиным, "в целом согласуются с теми вещами, о которых ранее заявляли российские официальные лица".

"Наша озабоченность в связи с [военными] возможностями России <...> и некоторыми сделанными ранее заявлениями о развертывании ядерного оружия имела место еще до речи президента Путина", - указал он.

Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Президент рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.