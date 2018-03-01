Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила перенос выборов президента на май

ТАСС, 1 марта. Члены Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в четверг одобрили перенос президентских выборов с 22 апреля на вторую половину мая текущего года. Соответствующее сообщение было размещено в Twitter законодательного органа.

"КА <…> одобрила указ о выборах региональных законодательных собраний и переносе президентских выборов на май 2018 года", - говорится в тексте. Проведение голосования было отложено в соответствии с соглашением о гарантиях избирательного процесса, которое подписали зарегистрированные кандидаты.

На высший государственный пост официально претендуют действующий президент Николас Мадуро, самовыдвиженцы Франсиско Осорио Висконти и Луис Алехандро Ратти, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства" и лидер оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон.

Крупнейшие партии, входящие в оппозиционную коалицию "Блок демократического единства", которая контролирует парламент страны, отказались участвовать в голосовании. Мадуро ранее заявлял, что выборы пройдут в любом случае, с оппозицией или без нее, и страна получит "легитимного избранного президента".