Госдеп: США изучают инструменты привлечения РФ к ответственности за происходящее в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не анонсируют санкции в отношении кого бы то ни было, однако в Вашингтоне рассматривают ряд возможностей для привлечения России к ответственности за атаки на мирных жителей в Сирии, в которых США обвиняют сирийское правительство. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы придерживаемся дипломатии, мы ведем переговоры со странами по всему миру. <...> Мы изучаем ряд механизмов, которые позволят привлечь к ответственности Россию и Сирию за использование [сирийским правительством] химоружия против своего же населения...", - сказала она.

"Мы привлечем Россию к ответственности. <...> Вы знаете, что мы никогда не анонсируем санкции, но я могу сказать вам, что есть некоторые возможности, которые в настоящее время рассматриваются", - добавила Науэрт.

Соединенные Штаты считают, что Россия частично несет ответственность за то, что в Сирии не соблюдается режим прекращения огня, резолюцию о котором принял на прошлой неделе Совет Безопасности ООН, поскольку Москва оказывает содействие сирийскому правительству.

"Мы наблюдаем за положением дел в Восточной Гуте после того, как в ООН в субботу было единогласно утверждено прекращение огня, но боевые действия продолжаются. Они (подконтрольные сирийскому правительству войска - здесь и далее прим. ТАСС) продолжают убивать невинных мирных жителей. <...> Это прекращение огня не работает, и Россия призвала к созданию смехотворных гуманитарных коридоров, однако ей нужно просто делать то, за что проголосовали страны - члены ООН", - утверждала Науэрт.

"Перемирие не работает, Россия частично несет ответственность за это, поскольку они (россияне) продолжают оказывать поддержку и работать с сирийским правительством <...>. Это вызывает чрезвычайное беспокойство у американского правительства", - сказала она.

СБ ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 по местному времени (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск). В населенном пункте Эль-Вафидин сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.