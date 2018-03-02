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CNN: у советника Трампа уровень допуска к гостайнам ниже, чем у каллиграфа Белого дома

Международная панорама
2 марта, 1:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, марта. /ТАСС

Пояснить телекомпании, чем продиктовано такое решение, в администрации президента США отказались

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НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Уровень допуска старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера к информации, составляющей государственную тайну, ниже, чем у главного каллиграфа Белого дома Патрисии Блэр. Об этом парадоксальном факте сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, по состоянию на ноябрь 2017 года главный каллиграф Белого дома пользовалась допуском к совершенно секретным сведениям. При этом как сообщалось ранее, более 30 сотрудников администрации, включая Кушнера, такого права лишились. Им понизили уровень допуска до просто секретной информации.

В Белом доме отказались пояснить телекомпании, чем продиктован высший уровень допуска главного каллиграфа. Это решение прокомментировал CNN предшественник Блэр - Рик Паулус, служивший в администрациях президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша - младшего. По его словам, главного каллиграфа допускают к совершенно секретным сведениям ввиду осведомленности о графике работы главы государства и близкому знакомству с ним и лидерами других государств. Паулус, однако, заверил, что он "никогда не имел отношения к вопросам разведки".

Изменения в правилах предоставления доступа к секретным сведениям были инициированы ранее руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. В частности, он распорядился, что временный допуск может выдаваться уровнем не выше "секретного". Временный допуск предоставляется, пока в отношении сотрудников проводятся проверки на благонадежность, за которые отвечает ФБР. Лица с временными допусками в любом случае могут получать информацию секретного характера.

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Персоны
Келли, Джон Клинтон, Билл Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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