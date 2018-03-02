США одобрили поставки ПТРК Javelin Украине на сумму $47 млн

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в $47 млн. Об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

Как отмечается в заявлении, "правительство Украины запросило поставки 210 ракет Javelin, а также 37 ПТРК Javelin". В нем также уточняется, что в сумму контракта, которая не превысит $47 млн, войдет также обучение украинских военнослужащих применению этого вида оружия.

С точки зрения американского правительства, данные поставки "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины". "Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. <...> У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - сказано в документе.

Управление также утверждает, что "предложенная продажа этого оборудования" и техническая поддержка "не изменят военный баланс в регионе".

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Киевом, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено.