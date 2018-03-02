СМИ: не менее 18 сирийских ополченцев погибли во время налета турецкой авиации на Африн

ТАСС, 2 марта. ВВС Турции нанесли удары по позициям отрядов народного ополчения в районе Шарран в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо). Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen.

По его данным, в результате налета погибли не менее 18 бойцов и еще трое получили ранения. Ранее ополченцы успешно отразили атаки турецких войск и бронетехники в этом районе.

Отряды народного ополчения, сражавшиеся на стороне сирийской армии в Алеппо, были введены в Африн в конце февраля и разместились на совместных позициях с курдскими "Силами народной самообороны" (СНС). Как отметило агентство SANA, "ополченцы направлены в этот пограничный район для отражения турецкой агрессии".

По сведениям Al Mayadeen, в четверг отряды ополченцев, защищающие деревню Джало в секторе Раджу, подбили турецкий вертолет и бронемашину. Подтверждения этой информации со стороны турецких военных пока не поступало.

Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курских отрядов на севере Сирии. По данным Генштаба Турции, вооруженные силы к началу марта сумели ликвидировать 2184 террориста, к которым в Анкаре относят бойцов СНС.