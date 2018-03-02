Пентагон приступил к реализации ряда проектов в "информационном пространстве" на Украине

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) приступило к осуществлению ряда проектов сотрудничества с правительством Украины, затрагивающих прежде всего информационную сферу. Об этом сообщил в четверг в интервью группе журналистов директор DARPA Стивен Уокер.

Он уточнил, что взаимодействие было налажено по итогам состоявшейся ранее у него и других представителей DARPA поездки в Киев. Украинские власти уточняли ранее, что Уокер, являвшийся на тот момент заместителем руководителя DARPA, нанес визит в Киев в октябре 2016 года.

"У нас действительно состоялся хороший визит на Украину. Я ездил туда лично. Мы говорили со многими представителями их промышленности, разведки и вооруженных сил", - заявил Уокер.

"Да, мы потом продолжили с ними контакт и через Европейское командование [ВС] США начали несколько проектов с Украиной, главным образом в информационном пространстве, не предоставляя им вооружения или что-либо в этом роде. Но мы изучаем, как помочь им с информацией", - сказал директор DARPA.

Он категорически отказался предоставлять какие бы то ни было дополнительные комментарии на этот счет и раскрывать суть упомянутого сотрудничества. "Действительно, [ничего] не могу [сообщить], кроме этого", - добавил Уокер.