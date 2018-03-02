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Янукович: обращение к Путину в 2014 году было таким же, как к ФРГ, Франции и Польше

Международная панорама
2 марта, 13:41 UTC+3 МОСКВА 2, марта. /ТАСС

В документе не шла речь об использовании российских вооруженных сил, подчеркнул экс-президент

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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил, что 1 марта 2014 года направил президенту РФ Владимиру Путину обращение, аналогичное тому, что было послано 22 февраля руководителям государств-гарантов Соглашения с оппозицией от 21 февраля того же года (Германии, Польши, Франции).

"Я Путину написал не письмо, а обращение, так же, как 22 февраля в Донецке обратился к государствам-гарантам мирного соглашения", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

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По словам экс-прездента, в документе не шла речь об использовании российских вооруженных сил. "Я предложил провести консультации в соответствии с процедурой, предусмотренной Договором о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ", - отметил он.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что в ближайшее время текст обращения к Путину будет опубликован. "Мы его опубликуем, дадим прессе и передадим в ближайшее время в суд и органам прокуратуры", - сказал он. По мнению Сердюка, после изучения документа у прокуратуры Украины будут все основания отказаться от предъявленного Януковичу обвинения в госизмене.

"Я любой ценой искал возможности договориться..."

Янукович подчеркнул, что искал любую возможность избежать кровопролития, найти согласие с оппозицией. "Мы сутки готовили соглашение. Я пошел на все: досрочные выборы, изменение Конституции, что еще нужно было? Фактически на сто процентов были удовлетворены требования "майдана", - сказал экс-президент. "Чего я не хотел больше всего - кровопролития, - продолжил он. - Я любой ценой искал возможности договориться, я провел огромное количество переговоров, искал пути мирного урегулирования... Чего не хватало? Не хватало захватить власть, что и было сделано".

Янукович считает, что лидеры европейских государств, подписавшие в качестве гарантов Соглашение с оппозицией в 2014 году, должны вернуться к этому вопросу и принять участие в переговорах сторон украинского конфликта. "Я считаю, что мы должны вернуться за стол переговоров. Я с себя не снимаю вину и не снимаю вину с гарантов. Я считаю, что этот вопрос - ключевой, на него нужно дать ответ. С этого все началось, с этого началась трагедия на Украине. Я уверен, что до тех пор, пока не сядут за стол переговоров участники конфликта, ответа на этот вопрос не будет", - сказал Янукович.

Он подчеркнул, что предпринимает усилия в этом направлении и "готов сделать все" для этого. "Я не скрываю того, что мы работаем, что у нас есть много союзников, в том числе и в Германии. Нормальные люди всегда ищут компромиссы, потому что стать в позу во время войны - это неправильно", - отметил он.

21 февраля 2014 года в Киеве между Януковичем и представителями оппозиции было подписано Соглашение о мирном урегулировании политического кризиса на Украине, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша. Однако уже в тот же день вечером радикалы начали громить правительственные здания, вынудив президента покинуть столицу, а потом и страну.

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