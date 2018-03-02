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Экс-руководитель ЛНР Плотницкий вызван в суд Киева

Международная панорама
2 марта, 13:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, марта. /ТАСС

Повестка была опубликована в газете

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КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева вызвал экс-главу провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого на судебное заседание 7 марта.

Повестка в пятницу опубликована в украинской газете "Правительственный курьер".

В ней указано, что Плотницкий вызывается в суд как обвиняемый по ч. 3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение"), ч. 2 ст. 258 ("Террористическая деятельность"), ч. 3 ст. 332 ("Незаконное перемещение лиц через границу") Уголовного кодекса Украины.

Заседание назначено на 11:00 (12:00 мск). В случае неявки Плотницкого рассмотрение дела будет проходить в порядке специального (заочного) судебного производства.

В марте 2016 года прокуратура Киева передала в суд заочный обвинительный акт против Плотницкого по факту совершения террористического акта, захвата в заложники и похищения украинской военнослужащей Надежды Савченко. 30 января 2017 года прокуратура передала в суд документ, в котором Плотницкий обвиняется в причастности к крушению самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины в Луганске в июне 2014 года.

В ноябре 2017 года Плотницкий сложил полномочия главы ЛНР.

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Персоны
Плотницкий, Игорь Венедиктович
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