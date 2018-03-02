Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию

Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию в московском выставочном зале "Центральный Манеж", определив основные направления развития внутренней и внешней политики страны. О реакции ведущих мировых СМИ на президентское послание — в материале ТАСС.

США

Газета The Washington Post: "Речь Путина, которая началась с обзора внутренних проектов, увенчалась жесткими оценками напряженности, царящей в отношениях между Востоком и Западом, и восхвалением предполагаемого превосходства российского арсенала, включающего такую систему, как крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. Путин преподносит новые планы в области вооружений как ответ на разработку Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, которая, как он утверждал, предназначена для того, чтобы противодействовать российскому ядерному арсеналу. Его высказывания, похоже, являются посланием Вашингтону в связи с недавно обнародованными администрацией Трампа планами разработки новых ядерных вооружений и поставленными ею вопросами относительно будущего соглашений по контролю над вооружениями между США и Россией. Его речь также имела внутриполитический контекст: менее чем через три недели состоятся президентские выборы, на которых Путин, как ожидается, одержит победу. Кремль рассчитывает на высокую явку избирателей 18 марта, что позволит подтвердить легитимность нового шестилетнего срока исполнения президентских обязанностей Путиным".

Еженедельник The Washington Examiner: "В транслировавшемся по телевидению выступлении, которое состоялось менее чем за три недели до президентских выборов, Путин описал по меньшей мере четыре новые системы вооружений… Это сопровождалось показом анимационных видеороликов, в одном из которых межконтинентальная баллистическая ракета поражает цель во Флориде, где расположено поместье президента Трампа "Мар-а-Лаго". "Добро пожаловать в новую гонку ядерных вооружений, — прокомментировал это в Twitter президент организации "Перекуем мечи на орала" Джозеф Сиринсионе. — Это хорошо не кончится". Эксперты, похоже, соглашаются с тем, что угроза реальна, хотя они и сомневаются в том, что в распоряжении России действительно есть такое оружие. "Работает ли какая-нибудь из этих систем? Существуют ли они вообще? — вопрошает Сиринсионе, который считает, что все эти системы все еще находятся на той или иной стадии разработки. — Пора это остановить. Настало время для новых переговоров".

Большинство из тех систем вооружений, о которых объявил Путин, уже хорошо известны Пентагону, однако он удивил некоторых аналитиков заявлением о том, что Россия развернет новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования с ядерной силовой установкой The Wall Street Journal

Газета The New York Times: "Заявления Путина по поводу новых систем вооружений породили среди военных экспертов дебаты на тему о том, не блефует ли он… Некоторые аналитики в Facebook и на других площадках склоняются к тому, что это может быть блефом. Учитывая недавние провалы в России при запуске ракет, мысль о том, что эта страна вдруг стала обладателем безупречно действующих новых систем оружия вызывает сомнения… "Наибольшее удивление вызвала крылатая ракета с ядерной силовой установкой, — заявил старший научный сотрудник по военным аэрокосмическим программам в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Дуглас Бэрри. — Это — не принципиально новая концепция, об этом говорили в 1960-х годах, однако тогда возникли большие трудности с этой программой. Если русские действительно вернулись к ней, то это представляет интерес".

Газета The Wall Street Journal: "Используя формулировки, напоминающие о периоде холодной войны, Путин воспользовался ежегодным выступлением с посланием о положении страны для того, чтобы похвалиться военной мощью России и продемонстрировать несколько новых систем оружия, включая межконтинентальные ракеты и подводные автоматические аппараты… Большинство из тех систем вооружений, о которых объявил Путин, уже хорошо известны Пентагону, однако он удивил некоторых аналитиков заявлением о том, что Россия развернет новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования с ядерной силовой установкой… "Что меня больше всего тревожит, так это вновь появившееся стремление превзойти оппонента", — заявил сотрудник Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, критически оценивающий планы России и США провести модернизацию ядерных вооружений".

Телекомпания CNN: "Выступление Путина — это прежде всего сигнал США. Он ясно дал понять, что Россия вступила на путь разработки новых военных технологий в ответ на развертывание Соединенными Штатами противоракетной обороны в Восточной Европе. Его слова — не слишком завуалированное предупреждение США не идти на конфронтацию с Россией, обладающей новыми видами вооружений".

Телекомпания ABC: "Поразительное заявление Владимира Путина стало наглядной демонстрацией упорного стремления России обрести новые возможности в ядерной области… Особенно удивительно, что Путин чуть ли не в гневе говорил о том, что никто не прислушивался к России… Президент Трамп также призвал к модернизации американского ядерного арсенала. Итак — добро пожаловать в новую гонку ядерных вооружений в ХХI веке".

Телекомпания NBC: "Как считают аналитики, тот факт, что Путин в своей речи подтвердил проведение испытаний нескольких видов ядерного оружия, свидетельствует о том, что Кремль с момента прихода к власти администрации Трампа действует все смелее и разжигает противоречия между Востоком и Западом. "Все вернулось к прежним дням, когда Россия пыталась вернуть себе славу с помощью оружия массового поражения, — заявил телекомпании бывший сотрудник Министерства обороны США и ЦРУ Джереми Бэш. — Со стороны Путина это попытка показать, что он не только может появляться с голым торсом, но у него есть еще и ядерное оружие… Мы видим свидетельства слабости американской политики по отношению к России. Путин использует эту слабость в своих интересах и пытается подчеркнуть свою силу".

Канада

Газета National Post: "Ежегодное послание Федеральному собранию Путин использовал для расстановки приоритетов своего четвертого президентского срока, потому что, как ожидается, он без труда выиграет президентские выборы 18 марта. Самая жесткая часть послания была адресована США. Путин заявил, что Россия давно предостерегала Вашингтон против развития систем ПРО, которые, по мнению Москвы, могут подорвать ядерный баланс. Президент предупредил, что любое использование ядерного оружия против России или ее союзников приведет к незамедлительному ответу. Это послание стало первым крупным политическим заявлением Путина с момента начала его президентской кампании".

Газета Globe and Mail: "Предвыборное послание президента Владимира Путина российскому народу и всему миру заключалось в том, что Вооруженные силы России непобедимы, а страна — неуязвима… Послание в Манеже призвано убедить российский народ, что Путин убережет его от внешних угроз, что он очень заботится о стране и что только он сможет сделать это. Западу Путин направил резкое предупреждение: "Вы можете вводить против нас санкции, вы можете пытаться не уважать нас, но вы нас недооцениваете".

Бразилия

Газета Folha de Sao Paulo: "Владимир Путин поразил мир агрессивно воинственным тоном своего выступления перед Федеральным собранием. Однако это (удивление) неоправданно, поскольку его речь является логическим следствием отношений между Россией и Западом с момента окончания холодной войны… После холодной войны Россия была оставлена ослабевшей, в то время как НАТО — возглавляемая американцами военная организация — расширялась за пределы ее прежних границ".

Великобритания

Словно фокусник, вытаскивающий из своей шляпы одного кролика за другим, он ошеломлял аудиторию изображениями крылатых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, подводных беспилотников и сверхзвуковых самолетов BBC

Газета The Financial Times: "Время, выбранное для послания Путина, — менее чем за три недели до его вероятного переизбрания на еще один шестилетний срок — посылает сильный политический сигнал по поводу его решимости сохранять в дальнейшем прохладные отношения с Западом".

Телерадиокорпорация BBC: "Стоя перед гигантским экраном, президент Путин выступил с презентацией самых последних образцов российских стратегических вооружений. Словно фокусник, вытаскивающий из своей шляпы одного кролика за другим, он ошеломлял аудиторию изображениями крылатых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, подводных беспилотников и сверхзвуковых самолетов. Этим был послан двойной сигнал. Во-первых, Западу: "Не давите на нас". Во-вторых, с учетом приближающихся выборов, российскому народу: "Голосуя за Путина, вы голосуете за национальную безопасность".

Телеканал Sky News: "Заявления российского президента, которые, вероятнее всего, усилят напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, включали в себя упоминание ядерной крылатой ракеты и подводного беспилотника. Выступая с президентским посланием, Путин предупредил, что Москва будет расценивать нападение на ее союзников как нападение на саму Россию и мгновенно ответит".

Газета Guardian: "Президент России выступил с видеопрезентацией, показывающей, что Флорида — место постоянной дислокации Центрального командования США — является мишенью для ядерного удара. Несмотря на то, что оно оказалось под прицелом нового современного баллистического оружия Владимира Путина, общественность Флориды в четверг, похоже, спокойно отнеслась к угрозе ядерного армагеддона".

Газета The Independent: "Не вызывает сомнений, что Россия давно готовила это заявление, а выбранный момент, похоже, превращает его в послание Вашингтону после недавно объявленных планов администрации Трампа по разработке новых ядерных вооружений и возникающих вопросов о будущем соглашений между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями… В речи одновременно присутствовало и требование к США, как сверхдержаве, относиться (к России) со всей серьезностью, и определенное чувство обиды по поводу того, что Запад воспользовался слабостью России после распада Советского Союза. Это требование отношения к себе, как к равному, учитывая новую военную мощь, вполне может стать лейтмотивом четвертого и, возможно, последнего президентского срока Путина".

Германия

Газета Frankfurter allgemeine Zeitung: "Кремль презентует ядерное оружие в качестве реакции на шаги Америки. И полностью закрывать глаза на это нельзя. С самого начала русские опасались начавшегося еще при Обаме развертывания противоракетной обороны, призванной противостоять иранской и, возможно, северокорейской угрозе".

Газета Bild: "Президент России Владимир Путин напугал мир своим, как предполагается, новым ядерным оружием. В рядах немецких политиков он спровоцировал возмущение и критику. При этом растут опасения по поводу гонки вооружений между Россией и США".

Газета Süddeutsche Zeitung: "Из двух часов, которые были отведены на выступление, Владимир Путин использовал 40 минут на то, чтобы представить новые системы вооружений и отметить силу российской армии. В ходе первого часа он пообещал улучшения во всех сферах внутренней политики. К примеру, сокращение уровня бедности вдвое и повышение продолжительности жизни".

Франция

Газета Le Monde: "Российский президент завершил свое ежегодное послание парламенту впечатляющей демонстрацией военной силы, посвятив целых полчаса новым ядерным вооружениям российской армии, которые превосходят любую оборонительную систему мира. Ясно, кому адресованы его высказывания: Соединенным Штатам. В одном из шести видеосюжетов, показанных на гигантском экране, было видно, как одна из этих новых ракет проскальзывает над Атлантикой, чтобы затем пролететь над американской территорией".

Газета Les Echos: "В своем обращении к нации хозяин Кремля представил новые ядерные вооружения. Предложения по поводу развития экономики накануне президентских выборов отошли на второй план".

Газета Le Figaro: "Владимир Путин назвал длинный список целей, стоящих перед экономикой и обществом. Согласно этой директиве российская экономика должна будет расти быстрее, чем мировая. Прирост на 1,5% в 2017 году, который президент рассматривает как солидное восстановление экономики, пока отстает от средних темпов роста в мире (3,6%, согласно Международному валютному фонду). Производительность труда, модернизация средств производства, экспорт промышленных товаров должны ускориться, инвестиции — увеличиться. Путин назвал отставание главной угрозой и главным противником. Это необычная фраза, которая позволяет сделать вывод, что Путин констатирует преобладание внутренних проблем над внешними угрозами и приоритет экономического развития".

Италия

Газета La Stampa: "Путин устроил настоящее шоу в духе холодной войны, демонстрируя силу в прямом эфире. Новое вооружение — это ответ на решение США об одностороннем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, но это и ответ России на "ядерную доктрину Трампа", которая предусматривает возвращение к производству ядерного оружия. Заявления Путина заставляют опасаться начала новой гонки вооружений".

Газета Corriere della sera: "Речь Путина должна быть расценена в первую очередь в политическом ключе. Москва не принимает решение Вашингтона опустить порог мощности ядерного оружия, которое может применяться с меньшими разрушительными последствиями, и предупреждает, что если американцы намерены применить его против стран, являющихся союзниками России, например, Сирии или Ирана, хотя Путин их не называет, то последует ответ. И это — главный посыл, который Путин хотел донести до Трампа".

Швеция

Газета Dagens nyheter: "Выделение средств на армию всегда было одним из приоритетов Путина. Однако долгий доклад о новых российских технологиях в сочетании с видеоиллюстрациями того, как новые межконтинентальные ракеты могут облетать весь земной шар, был примечателен. Путин хочет быть переизбранным в первом туре президентских выборов 18 марта, и эта демонстрация определенно является частью его предвыборной кампании. Одновременно это последовательное продолжение линии, которую он проводил с начала нулевых годов, — Россия требует к себе уважения со стороны мирового сообщества, и единственный способ добиться этого — показать силу".

Газета Expressen: "То, что мы сегодня наблюдали на выступлении Путина в Москве, вероятно, является началом новой гонки ядерных вооружений… Однако новое российское превосходство в краткосрочной перспективе создает риск нестабильности и повышения напряженности. Гонка вооружений, связанная с новым типом оружия. Это то, чего мы не видели в последние десятилетия".

Норвегия

Газета Aftenposten: "Не нужно иметь богатое воображение, чтобы увидеть очертания новой холодной войны. Однако помимо того, что выглядит как возобновление гонки вооружений, во многом ли нынешняя ситуация похожа на прежнюю? Ответ — нет, по той простой причине, что Россия не является сверхдержавой. США намного сильнее России и тратят на оборону больше, чем восемь стран, идущие после них в списке по наибольшим в мире военным расходам, вместе взятые".

Газета Verdens gang: "Путин говорил так, будто российская государственная казна ломится от денег. Это совсем не так. Несмотря на то, что самый тяжелый период кризиса, продолжавшийся с 2014 по 2016 год, миновал, российская экономика все еще не в лучшем состоянии. Путин обещает людям новую, соответствующую духу времени хорошо оплачиваемую работу, огромные инвестиции в инфраструктуру и здравоохранение. Он обещает улучшить условия декретных отпусков, новые детские сады и больницы. Все это хорошо и важно, но Путин не объясняет, где взять деньги".

Япония

Газета Yomiuri: "Президент Путин в своем послании уделил немало времени проблемам повышения уровня жизни народа и вместе с тем очень четко выразил свою позицию противодействия Соединенным Штатам. Тем самым он подчеркнул необходимость построения "сильной России" в преддверии предстоящих в нынешнем месяце выборов главы государства".

Газета Nikkei: "Путин, судя по всему, теперь принял тактику взвинчивания напряженности путем демонстрации своих возможностей в сфере новых вооружений, чтобы усадить США за стол переговоров. В послании в связи с этим прослеживалось стремление при благоприятных условиях приступить к улучшению отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом".

Газета Asahi: "Речь Путина была воплощением лозунга его избирательной кампании: "Сильный президент — сильная Россия". Демонстрируя на гигантских экранах все новые и новые образцы стратегических вооружений, он подчеркивал, что теперь Россию Запад будет вынужден слушать".

Китай

Газета Renmin Ribao: "Путин объявил о грядущем повышении в России уровня народного благосостояния и развития инфраструктурных проектов. Он рассказал об огромном прогрессе РФ… Помимо протестов и предупреждений Россия ответила на вызов США, и в то же время показала, что заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Европой, даже если их позиции не совпадают".

Индия

Он рассказал об огромном прогрессе РФ Renmin Ribao

Газета Times of India: "Владимир Путин представил новые виды ядерного оружия, выступая в четверг с одной из своих самых агрессивных речей за последние годы. Он заявил, что эти новые виды вооружений могут поразить практически любую точку мира и не могут быть перехвачены".

Журнал Outlook: "1 марта президент Владимир Путин приступил к тому, что, как представляется, стало началом новой гонки вооружений с Вашингтоном, похваставшись новым поколением "непобедимого" российского оружия, разработанного в ответ на угрозу со стороны США".

Австралия

Телекомпания ABC: "Ядерная политика уверенно возвращается в повестку проблемных отношений между Западом и Россией. Путину хочется, чтобы другие его услышали, и он сумел этого добиться с помощью своего нового оружия. Но более важным будет то, как мы ответим".

Саудовская Аравия

Газета Al-Hayat: "Президент России Владимир Путин выступил с воинственной речью, отсылающей к эпохе холодной войны, что может стать началом очередной гонки вооружений с США… Он призвал США серьезно рассмотреть вопрос о возвращении за стол переговоров, считая, что санкции в отношении России неспособны "сдержать ее".

Ливан

Телеканал Al-Mayadeen: "Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало достойным ответом тем, кто пытается втянуть Россию в гонку вооружений… Указав на разработки российским ВПК новых образцов современного оружия, Путин дал понять Западу, что сильная внешняя политика России строится на надежной обороне".

Кипр

Газета Cyprus Mail: "Владимир Путин в своей одной из самых воинственных речей за многие годы сообщил о новых типах ядерного оружия… Путин, который доминировал на внутриполитической арене последние 18 лет и часто использовал антизападную риторику для мобилизации своей поддержки, заявил, что наращивание сил НАТО на границах с Россией и развертывание Соединенными Штатами противоракетных систем будут бесполезными".