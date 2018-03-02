Янукович заявил, что не поддерживал прямых контактов с Манафортом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что прямых контактов с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, у него не было, с ним работал аппарат "Партии регионов".

"С Полом Манафортом мы начали работать со второй половины 2005 года, и избирательная кампания в парламент весной 2006 года, затем выборы в 2007 году, а также президентские выборы в 2010 году проходили с участием Манафорта и его людей, которые работали с аппаратом "Партии регионов", - сказал он, выступая на пресс-конференции в ТАСС. - Как таковых личных контактов у меня не было. Он [Манафорт] в основном работал с администрацией "Партии регионов". После того, как я выехал с Украины, я его не видел и не слышал".

По словам Януковича, никаких соглашений с Манафортом он не подписывал, и "лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу". "Эта тема при мне никогда не поднималась, ее вообще не было", - заявил экс-президент.

"После выборов 2010 года Манафорт был моим советником на общественных началах, - прояснил Янукович. - Поэтому он участвовал во встречах по международным вопросам".