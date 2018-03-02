Германия ведет диалог по кибербезопасности со многими странами, включая РФ

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ ведет диалог по кибербезопасности с многими странами, в том числе с Россией. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель МИД Германии Мария Адебар, отвечая на вопрос о недавней кибератаке на информационную сеть госучреждений.

"Мы ведем диалог по кибербезопасности с разными партнерами - с США, со странами Азии, осуществляется множество и неформальных контактов, и мы обсуждаем, разумеется, и Россией вопросы кибербезопасности на различных уровнях", - сказала она.

В среду агентство DPA сообщило, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники, якобы, смогли внедрить вредоносное программное обеспечение, в том числе, в серверы МИД и Минобороны ФРГ и похитить данные.