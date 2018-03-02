Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство Франции в Буркина-Фасо сообщило о нападении

Международная панорама
2 марта, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Ранее поступила информация о взрыве и перестрелке у штаб-квартиры армии Буркина-Фасо

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/STEFAN ZAKLIN

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо подверглись нападению.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Facebook дипломатического представительства Франции.

"Идет нападение на посольство Франции и Французский институт. Оставайтесь там, где вы находитесь в данный момент", - гласит короткая запись.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве и перестрелке близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны - Уагадугу. По его данным, нападение совершила группа людей в масках. Очевидцы сообщают о том, что в здании штаб-квартиры начался пожар.

Смотрите также

Почетный консул РФ в Буркина-Фасо: перестрелки в Уагадугу продолжаются

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция Буркина-Фасо
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама