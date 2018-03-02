Додон считает, что остановка транзита газа через Украину приведет к чрезвычайной ситуации

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Правительству Молдавии необходимо проработать планы вывода энергетики страны из чрезвычайной ситуации в связи с возможной приостановкой транзита газа через территорию Украины, заявил в пятницу президент республики Игорь Додон.

"Если транзит газа через Украину будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Республики Молдова", - написал он в Facebook.

Додон напомнил, что в начале 2009 года в бытность его министром экономики и первым вице-премьером, республика уже сталкивалась с такой ситуацией. "Тогда мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводов Молдовы. Думаю, что правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям надо собраться и прорабатывать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений, чтобы минимизировать потенциальные риски и потери", - отметил глава Молдавии.

Ранее в пятницу председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа после того, как "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".