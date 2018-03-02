Трамп продлил на год санкции в отношении России

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил в пятницу на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13660". Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года по Крыму.

В отдельном уведомлении Конгрессу, в частности, сказано: "Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также содействуют расхищению ее активов". По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года".

"Действия и политика правительства Российской Федерации", по мнению Трампа, "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". "Поэтому я постановил, что необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины", - отметил президент.

Санкциями был затронут ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностные лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры охватывали ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Белый дом пока не ответил на просьбу ТАСС пояснить, по какой причине требовалось продлить действие этих указов, если все предусмотренные ими санкции, судя по имеющейся информации, стали бессрочными после принятия "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).