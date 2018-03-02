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Серж Саргсян поздравил Армена Саркисяна с избранием новым президентом Армении

Международная панорама
2 марта, 22:10 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, марта. /ТАСС

Глава государства выразил уверенность, что его преемник лучшим образом исполнит свои обязанности

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ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян поздравил в пятницу своего преемника Армена Саркисяна с избранием новым главой государства. Об этом действующий президент заявил на встрече двух политиков в своей резиденции. Запись встречи транслировали ведущие телеканалы страны.

Утром парламент Армении избрал 64-летнего Саркисяна четвертым в истории президентом республики. "Это очень важное событие в жизни нашего народа, нашего государства и, конечно, очень важный этап на пути становления парламентской демократии, - сказал Саргсян. - Уверен, что Вы лучшим образом исполните обязанности президента Армении".

До вступления Саркисяна в должность президента остается 40 дней. "В этот период Вы можете полностью положиться на содействие моего аппарата, наших государственных структур, всех должностных лиц", - подчеркнул действующий президент, полномочия которого истекают 9 апреля. Саргсян уверен, что "предстоящие годы будут для Армении лучшими годами, годами лучших достижений".

Саркисян поблагодарил Саргсяна "за добрые слова, нацеленные в будущее нашего народа". Он объявил, что признателен Саргсяну как "национальному герою и как лидеру, который 30 лет посвятил служению своему народу и родине, за выполненную конструктивную работу".

Из преобразований Саргсяна Саркисян выделил переход к парламентской форме правления, вступление Армении в Евразийский экономический союз, заключение соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и "позитивные перемены в экономике".

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