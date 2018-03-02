Бразильский судья одобрил проведение расследования в отношении президента Темера

ТАСС, 2 марта. Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин санкционировал проведение расследования в отношении президента Бразилии Мишела Темера в связи с делом о предполагаемом нелегальном финансировании Партии бразильского демократического движения. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж подала в суд запрос о начале расследования в отношении Темера, несмотря на то, что конституция запрещает предъявлять президенту обвинения в преступлениях, совершенных до того момента, как он занял должность главы государства. Темер был лидером Партии бразильского демократического движения до апреля 2016 года. Как отмечает Reuters, расследование начато из-за незаконного пожертвования в размере 10 млн реалов ($3,07 млн), перечисленного в 2014 году данной политической силе строительной компанией Odebrecht.

9 июня 2017 года Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии оправдал Темера по делу о нарушениях, допущенных при финансировании предвыборной кампании 2014 года. Четверо из семи судей посчитали, что вина главы государства в использовании незадекларированных средств, полученных от преступных схем, не доказана. Если бы члены ВИС согласились, что факт нарушений имел место, итоги выборов 2014 года были бы признаны недействительными, а президент Бразилии лишен мандата.

Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в октябре 2015 года. Исковое заявление подали члены Партии бразильской социал-демократии, утверждавшие, что экс-глава государства Дилма Руссефф вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на должности президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras.