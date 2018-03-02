Трамп продлил санкции, введенные против должностных лиц Венесуэлы и Зимбабве

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкционный режим, действующий в отношении членов правительства Венесуэлы в связи с "нарушениями прав человека" в стране. Как сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, соответствующее уведомление глава государства направил в Конгрессе.

В нем он, в частности, указывает на "преследования политических оппонентов, ограничение свободы прессы, применение насилия" со стороны властей Венесуэлы. Ограничения должны были перестать действовать 8 марта.

В 2015 году Вашингтон применил санкции в отношении семи представителей руководства Венесуэлы. В черный список попали один из командующих армией Антонио Бенавидес Торрес, глава разведслужбы Густаво Гонсалес Лопес, президент госкорпорации "Гуайана" Хусто Ногера Пиетри, глава национальной полиции Мануэль Перес Урданета, главный инспектор вооруженных сил Мигель Вивас Ландино, а также прокурор 20-го округа страны Катерине Найарит Арингтон Падрон и командующий 31-й бронетанковой бригадой Мануэль Берналь Мартинес. Вся их собственность и счета в США, если таковые имелись, подлежали замораживанию. Кроме того, гражданам США было запрещено вступать с фигурантами списка в какие-либо деловые отношения.

В пятницу Белый дом также объявил о сохранении санкций, введенных ранее против членов правительства Зимбабве, которые, по мнению США, также подрывают у себя в стране демократический процесс.