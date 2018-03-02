AP: комиссия США по ценным бумагам прекратила расследование кредитов компании зятя Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия США по ценным бумагам и биржам в конце 2017 года прекратила расследование в отношении финансовой компании, предоставившей кредит фирме Kushner Companies, которую ранее возглавлял зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Как сообщило в пятницу агентство The Associated Press (AP), расследование в отношении Apollo Global Management прекращено примерно через месяц после оформления кредита на $180 млн.

По данным AP, доказательств того, что Кушнер или кто- либо еще из администрации Трампа повлиял на это решение, нет. Однако возникают вопросы о возможном конфликте интересов между семейным бизнесом и той ролью, которую играет Кушнер в администрации Трампа.

Ранее компания Kushner Companies выступила с заявлением, в котором назвала "ничем не обоснованными" утверждения о том, что роль Кушнера в администрации США как-либо повлияла на отношения компании с кредиторами.

Агентство Bloomberg сообщило в среду, что банковский регулятор штата Нью-Йорк запросил у германского Deutsche Bank информацию о кредитах, полученных ранее Кушнером. Управление финансовых услуг штата интересуют сведения, касающиеся собственности Kushner Companies и полученных ею займов.