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Жертвами межэтнических столкновений в Демократическом Конго стали 49 человек

Международная панорама
2 марта, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Боевики вернулись в деревню Мазе с подкрепление после того, как силы безопасности страны отразили атаку

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ТАСС, 2 марта. Не менее 49 человек погибли в результате межэтнических столкновений в ночь с четверга на пятницу в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил в пятницу агентству Reuters директор отделения благотворительной католической организации "Каритас" в городе Буниа Альфред Ндрабу Буджу.

"Мы насчитали 49 тел, есть еще пропавшие, которых мы ищем", - сказал он. По его словам, боевики из этнической группы ленду вместе с сообщниками вначале попытались напасть на деревню Мазе, однако атаку отразили силы безопасности. Вскоре после этого они вернулись с подкреплением. По словам общественного активиста из Буниа Жан-Боско Лало, некоторые из найденных тел обезглавлены.

Межэтнический конфликт в Итури между скотоводами хема и земледельцами ленду продолжается с 1999 года. В его основе лежит соперничество за землю и контроль над природными ресурсами, в том числе золото. В 2003 году в провинцию был отправлен миротворческий контингент ООН. В 2006 году столкновения удалось остановить, однако продолжающие действовать в регионе вооруженные группировки по-прежнему совершают нападения на мирных граждан.

Полевые командиры из Итури - Томас Лубанга и Жермэн Катанга - в 2012 и в 2014 годах соответственно были осуждены Международным уголовным судом за совершение военных преступлений и приговорены к 14 и 12 годам лишения свободы.

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