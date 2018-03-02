Комиссия ООН установила группировку, стоявшую за нападением на базы миротворцев в ДР Конго

ООН, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженная группировка "Альянс демократических сил" (АДС) стояла за серией нападений на базы миротворцев ООН в Демократической Республике Конго в конце 2017 года. К такому выводу пришла следственная комиссия в главе с россиянином Дмитрием Титовым, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Особое внимание в ходе расследования уделено инциденту 7 декабря, когда группа боевиков напала на лагерь Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в населенном пункте Семулики. Тогда погибли 15 миротворцев из Танзании, еще 43 получили ранения. Один военнослужащий до сих пор числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Комиссия также изучила обстоятельства нападений на расположенные неподалеку другие базы миротворцев 16 сентября и 7 октября.

"Специальная следственная группа пришла к заключению, что три нападения на миротворцев ООН имели схожий почерк, и все доказательства указывают на то, что за атакой стояла АДС", - сказал Дюжаррик. По его словам, комиссия также выявила ряд проблем в подготовке миротворцев и тактике, применяемой МООНСДРК и входящей в ее состав бригады оперативного вмешательства, уполномоченной проводить самостоятельные наступательные операции. Следователи установили, что у миссии не было готового плана по отправке подкрепления и эвакуации миротворцев во время атаки на базу в Семулики. Серьезные вопросы вызвали действия руководства МООНСДРК и нехватка у нее "необходимых средств, таких как авиация, инженеры и разведка".

Как сообщил официальный представитель генсека, следователи рекомендовали командованию МООНСДРК, секретариату ООН и странам, предоставляющим войска, повысить боеготовность бригады оперативного вмешательства, чтобы она могла вести наступательные операции в удаленных районах с тяжелым ландшафтом. Комиссия высказалась за наращивание сотрудничества между миротворческой миссией и основными региональными игроками, чтобы "лучше понимать и реагировать на угрозу, исходящую от АДС".

Миссия ООН уже предприняла ряд шагов по реализации этих рекомендаций, отметил Дюжаррик. Была усилена безопасность нескольких баз миротворцев, установлено освещение по периметру лагерей.

В ДРК развернут один из крупнейших контингентов ООН. Его численность - около 20 тыс. военнослужащих и полицейских, в 2013 году к нему добавилась трехтысячная бригада оперативного вмешательства.