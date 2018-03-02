Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель недавние заявления президента России Владимира Путина о разработках ядерного оружия. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома по итогам двух отдельных телефонных разговоров американского лидера.

"Лидеры выразили серьезную обеспокоенность недавними заявлениями Владимира Путина по поводу разработки ядерного оружия, которые, по их мнению, умаляют дискуссии по целому ряду вопросов между Россией и Западом", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что лидеры западных стран "призывают Россию прекратить бомбардировки Восточной Гуты, заставить режим [президента Сирии Башара] Асада свернуть наступательные операции против территорий, населенных мирными жителями, а также привлечь к ответственности Сирию за ухудшение ситуации с правами человека в Восточной Гуте". С их точки зрения, последнее "отчасти вызвано продолжающимся использованием режимом Асада химического оружия, нападениями на мирных жителей и блокированием гуманитарной помощи", направляемой в кризисные районы.

Трамп, Макрон и Меркель также сошлись во мнениях относительно того, что "сирийский режим, а также поддерживающие его Иран и Россия, должны немедленно и в полной мере реализовывать резолюцию 2401 СБ ООН (от 25 февраля этого года - прим. ТАСС), которая призывает к прекращению огня по всей Сирии".

Заявления Путина

В своем послании Федеральному собранию в четверг Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. Среди новых систем межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это "надежная гарантия мира на планете", а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились "в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями".

Реакция США

Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что заявления Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений вызывают обеспокоенность у США. Дипломат выразила мнение, что слова российского лидера подтверждают тот факт, что Москва "напрямую нарушает свои обязательства в рамках [международных] договоренностей", в том числе ДРСМД.

В тот же день Науэрт заявила, что Соединенные Штаты не анонсируют санкции в отношении кого бы то ни было, однако в Вашингтоне рассматривают ряд возможностей для привлечения России к ответственности за атаки на мирных жителей в Сирии, в которых США обвиняют сирийское правительство. С точки зрения Науэрт, Россия частично несет ответственность за то, что в Сирии не соблюдается режим прекращения огня, резолюцию о котором принял на прошлой неделе Совет Безопасности ООН, поскольку Москва оказывает содействие сирийскому правительству. Кроме того, Госдепартамент назвал инициативу России по созданию гуманитарных коридоров в Восточной Гуте "смехотворной".

Резолюция СБ ООН по Сирии

СБ ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 членов Совбеза. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В населенном пункте Эль-Вафидин сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.