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DM: британец приговорен к пожизненному сроку за подготовку теракта на концерте Бибера

Международная панорама
3 марта, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Судья Марк Уолл уверен, что подросток планировал массовое убийство

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ТАСС, 3 марта. Британский суд в пятницу приговорил к пожизненному тюремному заключению подростка из Уэльса Ллойда Гантона за планирование под воздействием пропаганды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) теракта на концерте Джастина Бибера. Как сообщила газета Daily Mail, Гантон не сможет просить о досрочном освобождение в течение 11 лет.

"В момент вашего ареста вы были всего в нескольких часах от того, чтобы совершить злодеяние на улицах Кардиффа, - сказал судья Марк Уолл, обращаясь к подсудимому во время вынесения приговора. - Невозможно дать оценку того, сколько людей могли быть убиты или ранены из-за ваших действий, потому что атака была предотвращена до того, как вы могли ее совершить. Я уверен, что вы планировали не просто убийство одного человека, а массовое убийство".

Полиция задержала 17-летнего Гантона 30 июня за несколько часов до концерта в Кардиффе популярного среди молодежи канадского певца Джастина Бибера. Следователи считают, что осужденный планировал на автомобиле врезаться в толпу зрителей, а затем напасть на людей с ножом и молотком, которые положил в сумку. Теракт по такому сценарию был совершен в марте прошлого года на Вестминстерском мосту, рядом со зданием британского парламента. В сумке Гантона была найдена записка, в которой говорилось, что он принял решение совершить атаку от имени ИГ.

Гантон привлек внимание спецслужб из-за того, что начал размещать в социальных сетях записи в поддержку ИГ. Анализ данных с его компьютера показал, что он вел в интернете сбор сведений о возможных мишенях теракта в Кардиффе - торговом центре, центральной библиотеке, театре, а также о стадионе, на котором должен был выступить Бибер, и о мерах, принятых для охраны концерта.

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