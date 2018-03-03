Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юнкер: ЕС стремится избежать усиления роли США и РФ в странах Западных Балкан

Международная панорама
3 марта, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Председатель Еврокомиссии отметил, что в данном случае у США нет права голоса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Европейский союз стремится избежать усиления роли США в странах Западных Балкан в процессе присоединения этих государств к ЕС, поскольку это приведет и к усилению роли РФ в регионе. Об этом в пятницу в интервью телеканалу "Евроньюс" заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Когда речь идет о присоединении стран Западных Балкан и партнеров, о расширении, у них [США] нет права голоса - решения за Европейским союзом, не за США. Мы уважаем их и приветствуем их вклад, но я не хочу, чтобы в процессе с одной стороны большую роль играли США, а впоследствии это привело к увеличению роли России. Мы не будем подходить к вопросу таким образом", - ответил Юнкер на вопрос о том, полагается ли Евросоюз на США в вопросе обеспечения безопасности в регионе.

В четверг на брифинге по итогам встречи с лидерами и представителями государств Западных Балкан (Боснии и Герцеговины, Республики Македония, Черногории, Албании, Сербии) и непризнанного Косова Юнкер заявил, что ни одно из государств Западных Балкан на данный момент не готово к вступлению в Евросоюз.

Кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Брюссель также нацелен на прием в будущем Косове, однако пока пять из 28 стран ЕС не признали это самопровозглашенное образование государством инициировать процесс его вступления в сообщество невозможно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
США Сербия Россия Албания Македония Черногория Босния и Герцеговина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
6
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
7
Рябков: встреча с Шэнноном отложена из-за хамского срыва США консультаций в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама