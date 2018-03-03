Юнкер: ЕС стремится избежать усиления роли США и РФ в странах Западных Балкан

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Европейский союз стремится избежать усиления роли США в странах Западных Балкан в процессе присоединения этих государств к ЕС, поскольку это приведет и к усилению роли РФ в регионе. Об этом в пятницу в интервью телеканалу "Евроньюс" заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Когда речь идет о присоединении стран Западных Балкан и партнеров, о расширении, у них [США] нет права голоса - решения за Европейским союзом, не за США. Мы уважаем их и приветствуем их вклад, но я не хочу, чтобы в процессе с одной стороны большую роль играли США, а впоследствии это привело к увеличению роли России. Мы не будем подходить к вопросу таким образом", - ответил Юнкер на вопрос о том, полагается ли Евросоюз на США в вопросе обеспечения безопасности в регионе.

В четверг на брифинге по итогам встречи с лидерами и представителями государств Западных Балкан (Боснии и Герцеговины, Республики Македония, Черногории, Албании, Сербии) и непризнанного Косова Юнкер заявил, что ни одно из государств Западных Балкан на данный момент не готово к вступлению в Евросоюз.

Кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Брюссель также нацелен на прием в будущем Косове, однако пока пять из 28 стран ЕС не признали это самопровозглашенное образование государством инициировать процесс его вступления в сообщество невозможно.