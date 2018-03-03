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СМИ: сирийские войска окружают поселок Шейфуния в Восточной Гуте

Международная панорама
3 марта, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что военнослужащие перерезали дорогу на Утаю, по которой шло снабжение боевиков

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ТАСС, 3 марта. Бойцы сирийской армии проводят операцию против террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других бандформирований у высот Джебель-эль-Мердж в Восточной Гуте. Как сообщил в пятницу новостной портал Syria Alan, войска заняли район Хош- Зурейк и окружают форпост противника в поселке Шейфуния в 4 км к югу от города-спутника Дума. Операция преследует цель облегчить выход мирного населения из Восточной Гуты.

Ранее сирийские военнослужащие перерезали дорогу на Утаю, по которой шло снабжение боевиков, и вернули под контроль выгодные позиции у бывших армейских казарм. Удары по оборонительным рубежам бандформирований в Эрбине, Харасте и Джобаре нанесли сирийские ВВС.

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Что происходит в сирийской Восточной Гуте

Жители города Дума и других населенных пунктов в окрестностях Дамаска четвертый день подряд не могут воспользоваться гуманитарной паузой, предназначенной для выхода из подконтрольных вооруженным группировкам районов. Боевики запугивают мирных граждан и перекрыли все проходы к гуманитарному коридору, созданному у лагеря беженцев Вафидин. По тем, кто пытается приблизиться к гумкоридору, открывается огонь.

Пока только двум детям удалось покинуть Восточную Гуту в ночь с четверга на пятницу. Как сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал- майор Владимир Золотухин, сирийские военнослужащие "заранее засекли их движение и смогли организовать встречу и прикрытие". По словам Золотухина, массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается. Причиной является несоблюдение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Гуманитарная пауза установлена в окрестностях Дамаска с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск). Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивается российской военной полицией и военнослужащими армии Сирии.

Региональный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Гердт Каваллари сообщил, что в воскресенье в Восточную Гуту планируется направить гуманитарную колонну с продовольствием и детским питанием. По его словам, сирийские власти дадут согласие на проезд колонны с гуманитарным грузом.

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