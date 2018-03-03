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NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников

Международная панорама
3 марта, 3:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, марта. /ТАСС

Сообщается, что президент США был рассержен нападками прессы на его старшего советника и зятя Джареда Кушнера и расследованием приписываемого Москве вмешательства в выборы

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о введении на следующей неделе пошлин на импорт стали и алюминия застало врасплох Белый дом и администрацию. Это решение было импульсивным, глава государства принял его под воздействием эмоций, не имевших никакого отношения к внешней торговле, сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По данным ее источников, Трамп сделал заявление в сердцах, поддавшись приступу гнева. Он был вызван вопросами внутренней политики, но не проблемами во внешней торговле.

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По информации телеканала, Трамп был крайне озабочен и рассержен расследованием приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года, конфликтной позицией министра юстиции Джеффа Сешнса и нападками прессы на его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Из-за этого глава государства "выключился из процесса" согласования общей позиции администрации по вопросу пошлин и не ознакомился с мнением всех своих советников и помощников.

В итоге Трамп поступил так, как ему советовал министр торговли Уилбур Росс и глава Национального совета по торговле Питер Наварро, но вопреки доводам министра финансов Стивена Мнучина и директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона, уточнила телекомпания.

Президент США заявил в четверг, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе совещания Трамп пообещал возродить эти отрасли американской промышленности.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже выразил протест планам США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Политик пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Правительство Германии также выступило против планов США, отметив, что торговые ограничения существенно затронут немецких экспортеров.

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Персоны
Мнучин, Стивен Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод
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