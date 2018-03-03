Киевская полиция провела рейд в палаточном лагере демонстрантов возле здания Рады

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Полицейский рейд в субботу утром в палаточном городке возле здания Верховной рады в Киеве перерос в столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

"В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала около 30 человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые", - говорится в сообщении.

Как пояснил на странице в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, действия правоохранительных органов обусловлены постановлением суда и проходят в рамках расследования ряда уголовных дел. "Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом", - добавил он.

Шевченко уточнил, что работающая на улице Грушевского в правительственном квартале Киева следственная группа обнаружила два предмета, которые "похожи на осколочные гранаты".

Палаточный городок возле Верховной рады установлен в октябре прошлого года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие во главе с лидером партии "Движение новых сил" Михаилом Саакашвили требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, Антикоррупционном суде и импичменте президента. Саакашвили, ранее обвиненный в незаконном пересечении границы Украины, 12 февраля был задержан в Киеве, а затем выдворен из страны. 27 февраля под Радой уже происходили серьезные столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов, тогда пострадали восемь силовиков.