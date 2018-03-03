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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мичиганском университете

Международная панорама
3 марта, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Его опознал свидетель в одном из пассажиров поезда

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Джеймс Эрик Дэвис

Джеймс Эрик Дэвис

© Courtesy of Central Michigan University via AP

ТАСС, 3 марта. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе на территории Центрального мичиганского университета в американском городе Маунт-Плезант. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

"Подозреваемый в стрельбе на территории кампуса задержан", - информировали в университете. Обнаружить мужчину удалось при помощи свидетеля, который опознал подозреваемого в одном из пассажиров поезда и сообщил об этом в правоохранительные органы.

В результате произошедшей в пятницу на территории университета стрельбы погибли два человека, которые не были студентами этого учебного заведения. Причиной инцидента, как сообщалось ранее, стал бытовой конфликт. В совершении преступления подозревают 19-летнего темнокожего мужчину по имени Джеймс Эрик Дэвис.

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