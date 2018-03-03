Глава военного ведомства Румынии назвал свою страну гарантом безопасности в Черном море

БУХАРЕСТ, 3 марта. /ТАСС/. Румыния укрепляет свою обороноспособность, потому что является "важнейшей опорой и гарантом безопасности в Черном море". Это, согласно Radio Romania International, заявил в пятницу министр национальной обороны страны Михай Фифор в ходе посещения 81-й механизированной бригады "Генерал Григоре Бэлан" в городе Бистрица.

"Как страна-участница НАТО и стратегического партнерства с США мы весьма внимательны и озабочены тем, что происходит в Черном море, - сказал он, отвечая на вопрос о новых российских вооружениях, в частности, о межконтинентальной ракете "Сармат". - Считаем, что Румыния является в настоящее время важнейшей опорой и гарантом безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем нашу обороноспособность".

"Мы знаем, что у нас очень хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что мы, как военный альянс, [хорошо] подготовлены здесь, в Черном море, - сказал глава военного ведомства. - Все наши силы в настоящее время являются операционными и, в соответствии с важными программами оснащения, мы продолжаем наращивать возможности румынской армии в области обороны и сдерживания в Черном море".

"Практически, Российская Федерация - сосед Румынии в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния, - сказал Фифор. - Не говорю о кибернетической войне, существует и это. Румынская армия готова противостоять этим вызовам и считаем, что в настоящее время мы блестяще противостоим им".