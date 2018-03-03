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ВС Турции и сирийская оппозиция заняли город Раджо неподалеку от Африна

Международная панорама
3 марта, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Локальные столкновения в городе продолжаются

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© REUTERS/Khalil Ashawi

ТАСС, 3 марта. Турецкие вооруженные силы и отряды "Сирийской свободной армии" (ССА), оппозиционные правительству Сирии, в субботу взяли под контроль город Раджо, расположенный к северо-западу от Африна. Об этом сообщило агентство Anadolu.

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По его данным, локальные столкновения в Раджо продолжаются. Кроме того, в ходе операции были заняты населенные пункты Рамадие и Хамилек к юго-западу от Африна.

Как ранее передавал телеканал Haberturk, в пятницу стартовал второй этап операции "Оливковая ветвь", который заключается в зачистке крупных населенных пунктов. Раджо и Джиндерес имеют стратегическое значение для успеха операции, поскольку расположены на основных путях, ведущих в Африн. Получив контроль над этими населенными пунктами, ССА и ВС Турции смогут эффективнее сжимать кольцо вокруг Африна.

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