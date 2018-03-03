Польша рассчитывает получить от Германии репарации на сумму $850 млрд

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Польша оценила в $850 млрд размер репараций от Германии за ущерб, причиненный республике во Второй мировой войне. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Polsat депутат Аркадиуш Муларчик от правящей партии "Закон и справедливость". Он занимается в парламенте вопросом репараций.

"Речь идет об очень больших, но оправданных суммах компенсации за военные преступления, за разрушенные города, деревни, утерянный демографический потенциал нашей страны", - заявил он.

"Если мы пересчитаем, актуализируем послевоенный отчет, то в пересчете, например, на доллары мы говорим о сумме в 850 млрд", - констатировал политик.

По словам депутата, в настоящее время ведется составление отчета, в котором будут все цифры. Это может продлиться несколько месяцев. "Надеюсь, в текущем году этот отчет появится", - добавил он.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года, когда лидер правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только не существующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.