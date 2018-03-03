Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовал выдвижение Узбекистана в члены СПЧ

Международная панорама
3 марта, 13:00 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ, 3 марта./ТАСС

В Совет по правам человека ООН республика вступила на период с 2021 по 2023 год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 3 марта. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Рада аль-Хусейн приветствовал выдвижение Узбекистана в члены Совета по правам человека ООН. Об этом в субботу сообщило интернет-издание "Газета.уз", со ссылкой на информационную службу Министерства юстиции Узбекистана.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн приветствовал инициативу Президента Узбекистана о проведении Азиатского форума по правам человека в Самарканде осенью 2018 года. Главный правозащитник ООН также поддержал выдвижение страны в члены Совета по правам человека ООН на период 2021-2023 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это заявление верховного комиссара прозвучало в ходе его встречи с министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым и директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым в рамках 37-й сессии СПЧ в Женеве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представитель Дерипаски рассказал, зачем бизнесмен получил кипрский паспорт
2
В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!"
3
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
4
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма
5
Житель ДНР пострадал от взрыва в автомобиле в центре Донецка
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама