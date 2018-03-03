Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовал выдвижение Узбекистана в члены СПЧ

ТАШКЕНТ, 3 марта. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Рада аль-Хусейн приветствовал выдвижение Узбекистана в члены Совета по правам человека ООН. Об этом в субботу сообщило интернет-издание "Газета.уз", со ссылкой на информационную службу Министерства юстиции Узбекистана.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн приветствовал инициативу Президента Узбекистана о проведении Азиатского форума по правам человека в Самарканде осенью 2018 года. Главный правозащитник ООН также поддержал выдвижение страны в члены Совета по правам человека ООН на период 2021-2023 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это заявление верховного комиссара прозвучало в ходе его встречи с министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым и директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым в рамках 37-й сессии СПЧ в Женеве.