Посол Ирана в РФ заявил, что страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в военно-технической сфере, этому способствует взаимодействие стран в борьбе с терроризмом на территории Сирии. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество между двумя странами было и раньше, а поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 стала "важным моментом" в военно-оборонном взаимодействии двух стран. "Естественно, сотрудничество России и Ирана в противодействии терроризму в Сирии также создало благоприятную основу для развития военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказал Санаи.

Стороны сотрудничают в военно-технической сфере, несмотря на попытки стран Запада приостановить его. Так, в 2016 году Вашингтон выступал против продажи Россией истребителей Су-30СМ Ирану, объясняя это якобы нарушением введенных ООН ограничений на поставки вооружений Тегерану. Однако военные закупки были осуществлены, поскольку это не нарушало ядерное соглашение между Тегераном и мировыми державами. Кроме того, в 2016 году в Иран были поставлены зенитные ракетные системы С-300, контракт по которым был заключен еще в 2007 году.