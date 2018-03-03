Генпрокуратура Украины поддержала рейд полиции против демонстрантов возле Рады

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) поддержала действия полиции против участников протеста, которые находились в палаточном городке возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом в субботу сообщил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий сотрудников правоохранительных органов в отношении задержанных", - написал он на странице в Facebook.

По словам генпрокурора, его ведомство и в дальнейшем гарантирует людям право на протест. "Где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу", - добавил он.

Палаточный городок возле Верховной рады установлен в октябре прошлого года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие во главе с лидером партии "Движение новых сил" Михаилом Саакашвили требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, Антикоррупционном суде и импичменте президента. Саакашвили, ранее обвиненный в незаконном пересечении границы Украины, 12 февраля был задержан в Киеве, а затем выдворен из страны. 27 февраля под Радой уже происходили серьезные столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов, тогда пострадали восемь силовиков.