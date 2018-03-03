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Источник: США развернули против РФ более 400 антиракет ПРО

Международная панорама
3 марта, 15:04 дата обновления: 3 марта, 15:12 UTC+3

Собеседник агентства назвал заявления США о том, что ракеты не направлены против России, лукавством

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США уже развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России. Об этом сообщил журналистам в субботу военно-дипломатический источник.

"Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - сказал он.

В частности, уточнил источник, в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами Standart-3 вооружены корабли УРО ВМС США, находящиеся в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. 24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии. "Ну и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD", - сказал собеседник.

Он отметил, что заявления официальных лиц США, прозвучавшие после оглашения послания президента РФ, о том, что создаваемая американская глобальная ПРО "не направлена" против России, - чистое лукавство.

Источник подчеркнул, что ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые "изгои", еще десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создается мощное кольцо глобальной ПРО США.

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