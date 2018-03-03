Источник: США развернули против РФ более 400 антиракет ПРО

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США уже развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России. Об этом сообщил журналистам в субботу военно-дипломатический источник.
"Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - сказал он.
Он отметил, что заявления официальных лиц США, прозвучавшие после оглашения послания президента РФ, о том, что создаваемая американская глобальная ПРО "не направлена" против России, - чистое лукавство.
Источник подчеркнул, что ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые "изгои", еще десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создается мощное кольцо глобальной ПРО США.