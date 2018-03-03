AFP: жертвами теракта в Буркина-Фасо стали восемь человек

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Теракт, осуществленный в пятницу в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, привел к гибели восьми человек и тяжелым ранениям еще 12. Такие уточненные данные привело в субботу Agence France Presse со ссылкой на силовые ведомства Франции.

Согласно их сведениям, в ходе отражения атаки были уничтожены восемь террористов.

В пятницу несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба ВС Буркина-Фасо, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра. В тот же день власти Буркина-Фасо сообщали по завершении антитеррористической операции, что число жертв, по разным данным, колеблется от 7 до 30.

По информации МИД Франции, никто из сотрудников посольства не пострадал, однако при попытке штурма здания террористы убили одного из местных жандармов, охранявшего дипломатическое представительство.