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AFP: жертвами теракта в Буркина-Фасо стали восемь человек

Международная панорама
3 марта, 15:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, марта. /ТАСС

По данным агентства, еще 12 человек получили тяжелые ранения

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ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Теракт, осуществленный в пятницу в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, привел к гибели восьми человек и тяжелым ранениям еще 12. Такие уточненные данные привело в субботу Agence France Presse со ссылкой на силовые ведомства Франции.

Согласно их сведениям, в ходе отражения атаки были уничтожены восемь террористов.

В пятницу несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба ВС Буркина-Фасо, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра. В тот же день власти Буркина-Фасо сообщали по завершении антитеррористической операции, что число жертв, по разным данным, колеблется от 7 до 30.

По информации МИД Франции, никто из сотрудников посольства не пострадал, однако при попытке штурма здания террористы убили одного из местных жандармов, охранявшего дипломатическое представительство.

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