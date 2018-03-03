Италия готовится к выборам в парламент

РИМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Политики провели в пятницу свои последние предвыборные митинги, а в субботу в Италии "день тишины" перед голосованием в парламент - по закону, не допускается никакой агитации в СМИ, только разъяснение правил голосования. Но сложно назвать этот день тихим в местных барах, где традиционно идут особенно оживленные политические споры.

"Видел вчера (Сильвио) Берлускони (лидер партии "Вперед, Италия") у (Бруно) Веспы (популярный телеведущий)? Вот молодец! Полмиллиона рабочих мест! И налоги обещал снизить, если бы он стал премьером, проголосовал бы сразу", - говорит один посетитель бара неопределенного возраста на южной окраине столицы.

"Да ты что, сколько же можно верить этим сказкам?! Молодец (Маттео) Ренци (секретарь Демократической партии) - ничего не обещает, зато уже сколько сделано! Жаль, что ему не дадут стать премьером", - отвечает другой посетитель, явно помоложе и разделяющий диаметрально противоположные политические убеждения.

"Маттео - да! Только Сальвини! Вычистит Италию наконец от этих нахлебников (мигрантов), на которых мы горбатимся, а потом мне на пенсию у них (государства) не хватает", - вступает немолодая женщина, говорящая с заметным римским акцентом.

"А "Движение "5 звезд"? Здесь (в Риме) у них не очень получается, но это ничего не значит. Молодые, только они могут изменить навязанные старой политикой схемы. Надо дать им шанс. Терять все равно особо нечего, хуже уже не будет", - еле слышно произносит ничем не примечательный еще вполне молодой человек (к таким здесь относят тех, кому нет 50).

"А я вообще голосовать не буду! Баста (хватит)", - как будто пытаясь пресечь дискуссию в самом начале громко провозглашает молодая барменша по ту сторону стойки, ставя чашку с кофе перед первым посетителем (тем, что за Берлускони).

Начался ожесточенный спор. Смысл его сводился к тому, что все плохо и сделать лучше есть небольшой шанс только у той политической силы, сторонником которой был говорящий.

Примечательно, что на примере сценки из одного римского бара можно описать предвыборную ситуацию во всей стране, раздробленной и растерявшейся и, в итоге, не знающей, чего ждать.

Где "лево"

Согласно опросам общественного мнения, результаты которых в последний раз распространялись две недели назад, ни одна из политических сил не наберет необходимых для получения поддержки большинства в парламенте 40% голосов, а создание широких коалиций после выборов затруднительно. Кроме того, около 30% избирателей не определились, за кого голосовать, и добрая их половина в выборах участвовать не будет.

"Впервые не представляю, за кого можно голосовать, - говорит знакомая журналистка. - Я всегда ходила на выборы, всегда поддерживала левых, но сейчас выбор такого низкого уровня, что прямо и не знаю". И это мнение человека, для которого освещать политику - работа, и многих представителей этой политики она знает не по газетам. С каждым голосованием у итальянцев остается все меньше возможности для заключения компромисса с самими собой.

Нет больше и привычного разделения на традиционных правых и левых. И те, и другие прибавили к своему самоопределению "центр", а крайние оказались на обочине: давно в итальянском парламенте нет, например, коммунистов. За определением "центр" немного перемешались и эти старые "правые", и "левые", слегка переняв что-то друг у друга. Точнее, больше это касается "левых", наследников коммунистической традиции, от которой они давно открестились.

Так, в "заносах" вправо часто обвиняют секретаря главной левоцентристской Демократической партии (ДП) Маттео Ренци. Настолько "заносит", что часть особо несогласных с его линией вышли из ДП, создав собственное формирование "Свободных и равных". С отдаваемыми им опросами 7-8% сложно сказать, куда они пойдут и что хотят, категорически отказываясь от коалиции с бывшими однопартийцами.

Где "право" и смешавшаяся география

Менее умеренным стал правый центр с вхождением в него "Лиги" и "Братьев Италии". Как-то уравновешивать их "антиевропейский экстремизм" призван ветеран Сильвио Берлускони, остающийся несмотря на свой возраст (81 год) и всевозможную за последние 20 лет критику (вплоть до аморального поведения) "политическим брендом", продолжающим привлекать избирателей. "А что, что такого в "Лиге"? Прав Сальвини, и мигрантов он обещал выгнать", - как будто извиняясь за свои слова, робко произносит посетитель уже другого бара, в Тоскане, регионе, традиционно "красном". Раньше за голос в пользу "Лиги" его могли там и побить, теперь такие слова позволительны, хотя и произносятся как будто с попыткой оправдаться за выбор "Лиги".

Когда-то эта партия принадлежала исключительно северу и до недавнего времени называлась "Лигой Севера". Раньше она даже не выдвигала своих кандидатов на юге, который считала ненужным грузом для северных районов и стремилась всегда от них отмежеваться. Как говорят, на севере многие не разделяют общенациональных притязаний Сальвини и упрекают секретаря в том, что он "забыл" о федерализме. Но если проголосовать за другую партию большинство в Венето и Ломбардии не могут, то на юге эти выборы должны продемонстрировать, насколько "Лиге" и Сальвини удалось убедить южан в своем дружелюбии и заставить забыть о прошлых обидах.

В случае, если "Лига" наберет больше голосов внутри коалиции, по договоренности с союзниками, Сальвини станет премьером. Но, по мнению аналитиков, это маловероятно. "В такой стране, как Италия, с ее историей, построенной на послевоенном обличении фашизма, "Лига" победить не может ", - считает один из моих случайных собеседников. Но голоса "Лиги" нужны Берлускони, чья партия сама по себе набирает едва 17%, что гораздо меньше, чем на выборах в 2013 году, когда его правый центр с минимальным отрывом уступил оппонентам из левого центра.

Новое слово

На этот раз еще больше смешает карты "Движение "5 звезд", которое претендует на то, чтобы быть первой партией Италии. За 10 лет своего существования и последние пять в парламенте "пятизвездные", зародившиеся как "революционная" сила против всех, подросли и политически заматерели, познакомились с "правилами игры", против которых по- прежнему выступают, но не могут с ними не смириться. "Когда- то их действительно боялись, сейчас поняли, что они в сущности такие же, как другие. Хорошие идеи сохранились, но реализовать их они не умеют или им этого просто не дадут", - сказал Андреа, молодой безработный выпускник университета, бывший одним из первых сторонников "Движения" и уже успевший в нем разочароваться.

Когда-то именно такие как Андреа, умные и прогрессивные, составляли армию "5 звезд". Сейчас "пятизвездные", лидер и кандидат в премьеры которых Луиджи Ди Майо не получил даже высшего образования, продолжают завоевывать умы "серой" массы. Некоторые сравнивают это с "эффектом Трампа" в Америке. Кто-то называет их полулистами, кто-то продолжает считать идеалистами.

Именно вечно обездоленные и полузабытые политикой (но не мафией) южные районы, по мнению экспертов, станут определяющими для результата "Движения". И главным их соперником и последней преградой на пути к власти считается Берлускони, который называет "пятизвездных" "опасной сектой". "Это - схватка преимущественно между югом и севером по чисто внутренним вопросам, и главный из них - миграционный. Европа тут ни при чем, хотя миграционная тема частично и связана с Европой, но итальянцев это не волнует", - сказал в беседе с корреспондентомТАСС обозреватель Пьеро Скьявацци.

Альтернативные каналы формирования общественного мнения

Как во всех странах мира в последние годы, альтернативная традиционным СМИ предвыборная кампания шла в социальных сетях и интернете. И основным орудием этого "информационного кластера" является сатира. Из огромного количества шуток, карикатур, перефразированных изречений особенно выделялись перемонтированные на политическом материале знаменитые культовые картины, например, "Мумия" или "Звездные войны".

В первом ролике "проснувшимся вековым злом", разбуженным "войнами левого центра" называется Сильвио Берлускони, который "бессмертен и возвращается". Во втором герой новой части эпопеи о рыцарях-джедаев - сын Хана Сола и принцессы Леи в образе Луиджи Ди Майо должен решить, на какой стороне силы - темной или светлой - он стоит.

"И российское вмешательство? Хакеры? Фальшивые новости?" - спрашиваю Антонио, разнорабочего, давно приехавшего в Рим из Неаполя.

"Да какое вмешательство? Что нас, за идиотов держат? Россия нам друг и никогда не была врагом. Разве что вы нам этот сибирский буран подослали", - сказал он, намекнув, что пришедший на днях из Сибири на Апеннины холодный воздух и приведший к обильным снегопадам и холоду может не дать некоторым теплолюбивым итальянцам дойти до участков в непогоду.

Правда, в воскресенье синоптики обещают временное улучшение погоды, которая, согласно прогнозам, вновь испортится уже в начале недели. Ухудшение грозит и политическому климату, если голосование не выявит победителя, и тогда ожидается долгий период политического шторма.