Армейский кадровый резерв Украины превысил 150 тыс. человек

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сформировало кадровый резерв для вооруженных сил, который в настоящий момент уже превышает 150 тыс. человек. Об этом заявил глава военного ведомства страны Степан Полторак.

"Мы подготовили для резерва более 150 тыс. лиц, которые имеют опыт ведения боевых действий", - приводит в субботу его слова пресс-служба министерства. Он уточнил, что в 2017 году армия полностью перешла на контрактный принцип комплектования, а в 2016-2017 годах на такой вид службы поступило 110 тыс.человек. "Мы обеспечили основным вооружением и техникой все вооруженные силы. Танковые, артиллерийские бригады, те, которые готовы, заправлены, и они уже готовы выполнять задания в сложных условиях", - заверил Полторак.

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) по состоянию на 2017 год составляла 255 тыс. человек, добавил он.

В 2017 году ВСУ, по информации, которую огласили ранее в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, получили почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27 тыс. ракет и боеприпасов. В конце января 2018 года президент страны Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

Приоритетными направлениями гособоронзаказа в 2018 году должно стать "обеспечение ВСУ ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами". В 2018 году планируется увеличить финансирование гособоронзаказа до 21,3 млрд гривен ($746 млн по текущему курсу), что на 37% больше, чем годом ранее.