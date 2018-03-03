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Президент Буркина-Фасо призвал граждан сотрудничать с силовиками для борьбы с террористами

Международная панорама
3 марта, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В пятницу вооруженные боевики атаковали в Уагадугу здания Генштаба ВС страны и посольства Франции

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ТАСС, 3 марта. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе призвал в субботу граждан страны более тесно сотрудничать с силовыми структурами ради успешной борьбы с террористами. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В этот трудный момент я хотел бы вновь подтвердить Африке и всему миру мою непоколебимую веру в способность граждан Буркина-Фасо защитить свое достоинство и жестко противостоять врагам", - заявил глава государства, выступая по национальному телевидению.

"Я хотел бы призвать население усилить сотрудничество с нашими силами обороны и безопасности в нашей общей битве с терроризмом", - подчеркнул Каборе.

В пятницу группа вооруженных боевиков атаковала в Уагадугу здания главного штаба армии Буркина-Фасо и посольства Франции. В результате погибли, по разным данным, от 16 до 28 человек, включая восемь вооруженных боевиков. Дипломатические источники утверждают, что органам безопасности удалось взять живыми двоих нападавших.

К настоящему моменту ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Наблюдатели отмечают, что северные районы страны уже несколько лет подвергаются нападениям со стороны вооруженных террористов, проникающих с территории соседнего Мали, где правительство и миротворцы ООН противостоят различным экстремистским и террористическим движениям.

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