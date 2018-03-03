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Reuters: "Аль-Каида" взяла ответственность за теракт в Буркина-Фасо

Международная панорама
3 марта, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

По разным данным, в результате атаки боевиков погибли от 7 до 30 человек

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ТАСС, 3 марта. Боевики филиала международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Мали взяли на себя ответственность за теракт в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

В пятницу несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба ВС Буркина-Фасо, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра. По данным властей, число жертв атаки колеблется от 7 до 30.

По информации МИД Франции, никто из сотрудников посольства не пострадал, однако при попытке штурма здания террористы убили одного из местных жандармов, охранявшего дипломатическое представительство.

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