Reuters: "Аль-Каида" взяла ответственность за теракт в Буркина-Фасо

ТАСС, 3 марта. Боевики филиала международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Мали взяли на себя ответственность за теракт в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

В пятницу несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба ВС Буркина-Фасо, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра. По данным властей, число жертв атаки колеблется от 7 до 30.

По информации МИД Франции, никто из сотрудников посольства не пострадал, однако при попытке штурма здания террористы убили одного из местных жандармов, охранявшего дипломатическое представительство.