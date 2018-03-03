Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху заявил, что главной темой переговоров с Трампом в Вашингтоне станет угроза Ирана

Международная панорама
3 марта, 22:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 3, марта. /ТАСС

Также израильский премьер планирует поблагодарить главу Белого дома за решение о переводе американского посольства в Иерусалим

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Abir Sultan/Pool via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в субботу перед вылетом в Вашингтон, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом иранскую угрозу и поблагодарить его за решение о переводе американского посольства в Иерусалим в мае 2018 года.

"В первую очередь я обсужу с президентом США иранский вопрос, - сказал глава израильского кабмина. - Мы обсудим иранскую агрессию в нашем регионе в целом и, особенно, в свете его ядерной программы". Нетаньяху добавил, что "также обсудит с Дональдом Трампом мирный процесс" с палестинцами. "Продвижение этих вопросов важно для Израиля и для безопасности всего мира", - подчеркнул глава израильского правительства, чьи высказывания распространила в субботу его пресс-служба.

Смотрите также
Иерусалим

Статус Иерусалима. Досье

Нетаньяху сообщил также, что намерен поблагодарить Трампа "от имени еврейского народа за решение о переводе американского посольства в Иерусалим в честь 70-го Дня независимости Государства Израиль". По данным газеты Yedioth Ahronoth, глава израильского кабмина намерен пригласить президента США в Иерусалим на церемонию переноса американской дипмиссии в этот город из Тель-Авива. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, соответственно и церемония, как ожидается, состоится в середине мая. В декабре 2017 года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город.

По информации газеты Haaretz, переговоры с Трампом у Нетаньяху запланированы на понедельник. Эта их встреча станет пятой с момента прихода Трампа к власти и первой с 23 февраля, когда американская администрация заявила о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля в мае 2018 года.

Во вторник в расписании Нетаньяху значатся выступление на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC), а также встречи с главами американских Сената и Конгресса, в среду премьер выступит с речью в Экономическом клубе в Вашингтоне. В четверг глава кабмина вылетит в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию выхода нынешнего главы Еврейского агентства "Сохнут" Натана Щаранского из советской тюрьмы, а также посетит посвященную Иерусалиму выставку в здании ООН, что станет последней остановкой его визита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Иран Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
2
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
5
Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки
6
ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме
7
Легкоатлеты Софьин и Авдеева получат награды после пересмотра результатов ЧМ-2006 и 2010
Темы дня
Новости партнеров
Реклама