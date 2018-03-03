Нетаньяху заявил, что главной темой переговоров с Трампом в Вашингтоне станет угроза Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в субботу перед вылетом в Вашингтон, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом иранскую угрозу и поблагодарить его за решение о переводе американского посольства в Иерусалим в мае 2018 года.

"В первую очередь я обсужу с президентом США иранский вопрос, - сказал глава израильского кабмина. - Мы обсудим иранскую агрессию в нашем регионе в целом и, особенно, в свете его ядерной программы". Нетаньяху добавил, что "также обсудит с Дональдом Трампом мирный процесс" с палестинцами. "Продвижение этих вопросов важно для Израиля и для безопасности всего мира", - подчеркнул глава израильского правительства, чьи высказывания распространила в субботу его пресс-служба.

Нетаньяху сообщил также, что намерен поблагодарить Трампа "от имени еврейского народа за решение о переводе американского посольства в Иерусалим в честь 70-го Дня независимости Государства Израиль". По данным газеты Yedioth Ahronoth, глава израильского кабмина намерен пригласить президента США в Иерусалим на церемонию переноса американской дипмиссии в этот город из Тель-Авива. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, соответственно и церемония, как ожидается, состоится в середине мая. В декабре 2017 года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город.

По информации газеты Haaretz, переговоры с Трампом у Нетаньяху запланированы на понедельник. Эта их встреча станет пятой с момента прихода Трампа к власти и первой с 23 февраля, когда американская администрация заявила о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля в мае 2018 года.

Во вторник в расписании Нетаньяху значатся выступление на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC), а также встречи с главами американских Сената и Конгресса, в среду премьер выступит с речью в Экономическом клубе в Вашингтоне. В четверг глава кабмина вылетит в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию выхода нынешнего главы Еврейского агентства "Сохнут" Натана Щаранского из советской тюрьмы, а также посетит посвященную Иерусалиму выставку в здании ООН, что станет последней остановкой его визита.