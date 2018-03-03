СМИ: сирийские войска освободили от террористов три населенных пункта в Восточной Гуте

ТАСС, 3 марта. Бойцы сирийской армии при поддержке отрядов народного ополчения прорвали в субботу линию обороны бандформирований в Восточной Гуте под Дамаском. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате успешно проведенной операции войска освободили три населенных пункта: Утая, Хош-Салихия и Телль-Фирзат. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) понесли потери и отступили.

Командование ВС республики поставило перед войсками задачу изолировать форпост бандформирований в районе Эль-Мердж от города Дума (12 км от Дамаска). Операция преследует цель облегчить выход мирного населения из Восточной Гуты.

По информации Al Mayadeen, бои с террористами и воюющими на их стороне группировками "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман" идут сейчас за Шейфунию и Риханию. Армия и ополченцы окружают эти покинутые жителями поселки.

Вертолеты сирийских ВВС сбрасывают над населенными пунктами в Восточной Гуте листовки, в которых указаны маршруты выхода к гуманитарному коридору, созданному у лагеря беженцев Эль-Вафидин. Однако пока мирным гражданам не удается выбраться из подконтрольных бандформированиям районов. Боевики запугивают жителей и перекрыли все проходы к гуманитарному коридору.

Как сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться, подступы к нему обстреливают снайперы. По его словам, для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей.

Население пригородов Дамаска пятый день подряд не может воспользоваться гуманитарной паузой, которая действует с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) в Восточной Гуте. Региональный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Гердт Каваллари сообщил, что в воскресенье в город Дума будет направлен гуманитарный конвой с продовольствием и детским питанием. По его словам, сирийские власти дали согласие на проезд колонны с гуманитарным грузом.