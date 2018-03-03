Первый тур президентских выборов на Мадагаскаре запланирован на 24 ноября 2018 года

ТАСС, 3 марта. Проведение первого и второго туров президентских выборов на Мадагаскаре запланировано на 24 ноября и 24 декабря 2018 года. Об этом заявил в субботу глава министерства иностранных дел островного государства Анри Рабари-Нжака, выступая на французском телеканале TV5Monde.

"Первый тур пройдет 24 ноября, а второй - 24 декабря. Сразу после этого пройдут парламентские выборы", - указал дипломат.

Как отмечает Agence France Presse, действующий глава государства Эри Радзаунаримампианина, избранный в 2013 году, пока не сообщил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Прошлые президентские выборы на Мадагаскаре ознаменовали завершение затянувшегося политического кризиса, начавшегося в 2009 году, когда экс-президент Марк Равалуманана был изгнан из страны лидером оппозиции Андри Радзуэлина. Позднее мировое сообщество не признало его в качестве законного главы государства и потребовало проведения выборов без участия обоих политиков, в результате чего победу одержал нынешний лидер Мадагаскара.