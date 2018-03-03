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FAZ: зафиксированная в ФРГ кибератака была направлена против МИД Германии

Международная панорама
3 марта, 23:25 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, марта. /ТАСС

По информации газеты, вредоносным ПО были заражены компьютеры как минимум 17 сотрудников внешнеполитического ведомства страны

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БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Кибератака на информсеть правительства ФРГ была целенаправленной попыткой получить доступ к документам МИД Германии. Об этом в субботу сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, хакеры проникли в сеть Федеральной академии госуправления, которая предлагает, в том числе, для сотрудников МИД возможность повышения квалификации посредством электронного обучения. Материалы одного из таких удаленных курсов были заражены вредоносным ПО, которое удалось обнаружить только после предоставления информации со стороны спецслужбы дружественной страны.

Германская контрразведка изначально ничего не знала о кибератаке. Издание уточнило, что вредоносным ПО были заражены компьютеры как минимум 17 сотрудников МИД.

В среду агентство DPA сообщило, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники, якобы, смогли внедрить вредоносное программное обеспечение, в том числе, в информационную сеть ряда госучреждений ФРГ и похитить данные.

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