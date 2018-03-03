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AFP: глава МИД Франции проводит консультации с коллегами по сирийской проблеме

Международная панорама
3 марта, 23:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, марта. /ТАСС

В воскресенье Жан-Ив Ле Дриан отправляется с двухдневным визитом в Тегеран

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ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в течение субботнего дня провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из разных стран по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Об этом сообщило Agence France Presse (AFP) на основе сведений, полученных из окружения министра.

В центре обсуждения находился вопрос о том, "каким образом можно продолжать оказывать давление с тем, чтобы добиться соблюдения гуманитарного перемирия в Восточной Гуте", сообщает AFP. Согласно полученным агентством данным, у главы французского МИД в этой связи состоялись обсуждения сирийской проблемы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром. Теперь французскому министру предстоят переговоры с коллегами из Германии, Британии и Иордании.

Как сообщил источник из Ке д'Орсе, в ходе бесед министров также обсуждается то, "какими именно должны быть те инициативы, которые надлежит принять вслед за резолюцией о перемирии Совета Безопасности ООН, которая на данный момент еще реально не осуществляется на местности". В частности, в этой связи во французском дипломатическом ведомстве напомнили и о том, что "Россия проголосовала за резолюцию и отвечает теперь за ее реализацию, в то же время являясь и одной из сторон конфликта".

В воскресенье Ле Дриан отправляется с двухдневным визитом в Тегеран. "Эта поездка также предоставит возможность напомнить иранской стороне о лежащей на ней ответственности за ситуацию в Сирии", - отметили в окружении французского министра.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Ле Дриан, Жан-Ив
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