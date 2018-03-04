Социал-демократы ФРГ объявят результаты голосования членов партии по правящей коалиции

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), как ожидается, объявит в воскресенье результаты голосования членов СДПГ по вопросу формирования правящей коалиции с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС). Оно проводилось в период с 20 февраля по 2 марта, его исход по сути должен поставить точку на затянувшемся процессе создания нового кабинета министров ФРГ.

Объявления результатов с нетерпением ожидают не только в Германии, но и во всей Европе. От исхода голосования зависит, будет ли Ангела Меркель 14 марта в Бундестаге снова избрана канцлером. Без преувеличения можно сказать, что ее дальнейшая политическая карьера сейчас целиком зависит от более 460 тыс. членов СДПГ. Если социал-демократы скажут "нет" коалиции с консерваторами, то внутриполитический кризис в ФРГ вступит в новую фазу - тогда возможными вариантами развития ситуации будут или формирование правительства меньшинства, или перевыборы в парламент. И тот, и другой случай обещают германской политике продолжение нестабильности и хаоса.

Как ожидается, результаты будут объявлены в 09:00 по местному времени (11:00 мск).

Прошло более 160 дней

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года, но правящая коалиция не сформирована до сих пор - ФРГ живет без правительства уже 161 день. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Блок ХДС/ХСС по итогам сентябрьских выборов получил 32,9% голосов, а социал-демократы показали худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

Только в 2018 году блок ХДС/ХСС начал переговоры с социал-демократами, успешно завершить их удалось в начале февраля. Был согласован коалиционный договор, ради которого, по словам канцлера, все стороны пошли на "болезненные уступки". К примеру, ХДС отдала СДПГ право выдвинуть своего человека на должность министра финансов, которая раньше на протяжении долгого времени было вотчиной христианских демократов.

Кто войдет в кабмин?

Ранее Меркель представила список министров от своей партии, которые войдут в правительство, если СДПГ даст зеленый свет на "большую коалицию". Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы минобороны. На пост министра здравоохранения неожиданно для наблюдателей был выдвинут Йенс Шпан - представитель консервативного крыла партии, ярый противник нынешней миграционной политики.

Министром экономики должен стать руководитель ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, вместо него управление в администрации Меркель перейдет к Хельге Брауну. Возглавлять минсельхоз будет Юлия Клёкнер, на пост министра образования выдвинута депутат Бундестага Аня Карличек.

Социал-демократы пока не представили свой список кандидатов в министры. Известно лишь, что за ними закреплены министерства иностранных дел, финансов, труда и социальных дел, юстиции и защиты прав потребителей. Кроме того, СДПГ поставит своего человека во главе министерств по делам семьи, а также экологии.

Пожалуй, главная интрига - кто возглавит МИД ФРГ. Нынешний министр Зигмар Габриэль пользуется огромной популярностью среди немцев, но с будущим председателем СДПГ Андреа Налес его связывают далеко не самые добрые отношения.

Хаос в рядах социал-демократов

Ситуация внутри СДПГ перед определяющей фазой формирования коалиции остается напряженной, и положительный исход голосования с их стороны не гарантирован. Многие в рядах партии считают, что руководству не удалось в процессе предварительных переговоров с Меркель добиться необходимых уступок.

В феврале в отставку был вынужден уйти председатель социал-демократов Мартин Шульц. Давление на него резко усилилось после того, как он нарушил свои обещания остаться в оппозиции и не пойти министром в правительство Меркель. Кроме того, он обещал сохранить пост главы МИД в случае образования новой "большой коалиции" Габриэлю и свое слово снова не сдержал.

СДПГ и сам Шульц поплатились за это сполна, местная пресса припомнила ему все и под давлением однопартийцев он ушел в отставку, а и без того низкий рейтинг старейшей в Германии партии рухнул до 15,5% и практически сравнялся с рейтингом правых популистов из "Альтернативы для Германии".