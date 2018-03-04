Социал-демократы ФРГ объявят результаты голосования членов партии по правящей коалиции

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), как ожидается, объявит в воскресенье результаты голосования членов СДПГ по вопросу формирования правящей коалиции с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС). Оно проводилось в период с 20 февраля по 2 марта, его исход по сути должен поставить точку на затянувшемся процессе создания нового кабинета министров ФРГ.
Объявления результатов с нетерпением ожидают не только в Германии, но и во всей Европе. От исхода голосования зависит, будет ли Ангела Меркель 14 марта в Бундестаге снова избрана канцлером. Без преувеличения можно сказать, что ее дальнейшая политическая карьера сейчас целиком зависит от более 460 тыс. членов СДПГ. Если социал-демократы скажут "нет" коалиции с консерваторами, то внутриполитический кризис в ФРГ вступит в новую фазу - тогда возможными вариантами развития ситуации будут или формирование правительства меньшинства, или перевыборы в парламент. И тот, и другой случай обещают германской политике продолжение нестабильности и хаоса.
Как ожидается, результаты будут объявлены в 09:00 по местному времени (11:00 мск).
Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года, но правящая коалиция не сформирована до сих пор - ФРГ живет без правительства уже 161 день. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.
Блок ХДС/ХСС по итогам сентябрьских выборов получил 32,9% голосов, а социал-демократы показали худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.
Только в 2018 году блок ХДС/ХСС начал переговоры с социал-демократами, успешно завершить их удалось в начале февраля. Был согласован коалиционный договор, ради которого, по словам канцлера, все стороны пошли на "болезненные уступки". К примеру, ХДС отдала СДПГ право выдвинуть своего человека на должность министра финансов, которая раньше на протяжении долгого времени было вотчиной христианских демократов.
Ранее Меркель представила список министров от своей партии, которые войдут в правительство, если СДПГ даст зеленый свет на "большую коалицию". Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы минобороны. На пост министра здравоохранения неожиданно для наблюдателей был выдвинут Йенс Шпан - представитель консервативного крыла партии, ярый противник нынешней миграционной политики.
Министром экономики должен стать руководитель ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, вместо него управление в администрации Меркель перейдет к Хельге Брауну. Возглавлять минсельхоз будет Юлия Клёкнер, на пост министра образования выдвинута депутат Бундестага Аня Карличек.
Социал-демократы пока не представили свой список кандидатов в министры. Известно лишь, что за ними закреплены министерства иностранных дел, финансов, труда и социальных дел, юстиции и защиты прав потребителей. Кроме того, СДПГ поставит своего человека во главе министерств по делам семьи, а также экологии.
Пожалуй, главная интрига - кто возглавит МИД ФРГ. Нынешний министр Зигмар Габриэль пользуется огромной популярностью среди немцев, но с будущим председателем СДПГ Андреа Налес его связывают далеко не самые добрые отношения.
Ситуация внутри СДПГ перед определяющей фазой формирования коалиции остается напряженной, и положительный исход голосования с их стороны не гарантирован. Многие в рядах партии считают, что руководству не удалось в процессе предварительных переговоров с Меркель добиться необходимых уступок.
В феврале в отставку был вынужден уйти председатель социал-демократов Мартин Шульц. Давление на него резко усилилось после того, как он нарушил свои обещания остаться в оппозиции и не пойти министром в правительство Меркель. Кроме того, он обещал сохранить пост главы МИД в случае образования новой "большой коалиции" Габриэлю и свое слово снова не сдержал.
СДПГ и сам Шульц поплатились за это сполна, местная пресса припомнила ему все и под давлением однопартийцев он ушел в отставку, а и без того низкий рейтинг старейшей в Германии партии рухнул до 15,5% и практически сравнялся с рейтингом правых популистов из "Альтернативы для Германии".