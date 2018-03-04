Нетаньяху прибывает с визитом в США, где встретится с Трампом и выступит на конференции

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибывает в воскресенье в Вашингтон, где он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, встретится с главами конгресса и сената и выступит перед участниками Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC). Об этом премьер сообщил в видеообращении, размещенном на его страничке в Facebook.

"Я направляюсь в США для проведения очень важного визита, я встречусь там с истинным другом Государства Израиль президентом Дональдом Трампом, - сказал Нетаньяху. - Я проведу встречи с главами и представителями конгресса и сената - республиканцами и демократами, встречусь с представителями AIPAC.

По информации газеты Haaretz, переговоры с Трампом у Нетаньяху запланированы на понедельник. Это станет их пятой встречей с момента прихода Трампа к власти и первой с 23 февраля, когда американская администрация заявила о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля в мае 2018 года. Во вторник, в расписании Нетаньяху значатся выступление на ежегодной конференции AIPAC, а также встречи с главами американских сената и конгресса, в среду премьер выступит с речью в Экономическом клубе в Вашингтоне. В четверг Глава кабмина вылетит в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию выхода нынешнего главы Еврейского агентства "Сохнут" Натана Щаранского из советской тюрьмы, а также посетит посвященную Иерусалиму выставку в здании ООН, что станет последней остановкой его визита, сообщает Haaretz.

Темы переговоров

По информации израильской газеты Times of Israel, Нетаньяху намерен обсудить с Трампом экспансию Ирана на Ближнем Востоке и попытки Тегерана закрепиться в Сирии в военном отношении. Израильский премьер является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его, а потому намерен обсуждать и эту тему, утверждает издание.

В октябре Трамп изложил новую и более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Комментируя эти действия главы США, Нетаньяху заявил, что решение Трампа "создает возможность исправить ядерное соглашение и остановить растущую иранскую агрессию. По мнению главы израильского правительства, если ничего не изменится, то у Ирана будет арсенал ядерного оружия "в течение нескольких лет", так как соглашение "создает гарантированный путь для создания системы обогащения [урана], который может привести к быстрому скачку к десяткам атомных бомб".

Нетаньяху неустанно повторяет в последние месяцы, что Израиль не позволит вооруженным силам Ирана закрепиться в Сирии. Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней арабской стране. При этом, по данным иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, в частности, против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

По данным газеты Yedioth Ahronoth, глава израильского кабмина намерен пригласить президента США в Иерусалим на церемонию переноса американского посольства в этот город из Тель-Авива. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, соответственно и церемония, как ожидается, состоится в середине этого месяца. В декабре 2017 года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году. Однако, 23 февраля начальник пресс- службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае в американском консульстве, а к концу следующего года его площадь будет расширена.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

Отношения с палестинцами

Еще одной темой переговоров Трампа и Нетаньяху должны стать продвижение к возможному возобновлению политического процесса с палестинцами и до сих пор не обнародованная мирная инициатива президента Трампа, утверждает Times of Israel.

12 февраля Нетаньяху заявил на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд", что обсуждает с администрацией США возможность распространения израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Через несколько часов источник в правительстве Израиля пояснил высказывания премьера, указав, что глава кабмина не представлял американской стороне предложений по аннексии поселений, а лишь проинформировал США о различных предложениях по аннексии обсуждаемых в Кнессете (парламенте страны). В тот же день Белый дом официально опроверг сообщения о том, что США обсуждают с Израилем аннексию еврейских поселений на палестинских территориях.

Вместе с тем, в ноябре прошлого года Нетаньяху заявил в Лондоне, что президент США демонстрирует свежий подход к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По мнению премьера, американцы "пытаются мыслить нестандартно". Он также выразил надежду, что реализация инициативы Вашингтона, направленной на то, чтобы вернуть израильскую и палестинскую стороны за стол переговоров, приведет к установлению мира в регионе.

При этом, комментируя в прошлом месяце выступление президента Государства Палестина Махмуда Аббаса на заседании Совета Безопасности ООН израильский премьер обвинил палестинского лидера в том, что он продолжает "бежать от мира". Нетаньяху также заявил, что считает, что в ходе выступления в СБ ООН палестинский лидер "не сказал ничего нового".

Аббас на заседании Совета Безопасности ООН выразил готовность к прямым переговорам с Израилем, но выдвинул целый ряд предварительных условий, включая признание Восточного Иерусалима столицей палестинского государства. Он также призвал созвать в середине года международную мирную конференцию для урегулирования палестино- израильского конфликта. Согласно его предложению, результатами предстоящего форума должно стать "взаимное признание Израилем и Палестиной друг друга и принятие Палестины полноправным членом ООН".

По мнению Аббаса, для урегулирования палестино- израильского конфликта "необходимо создание многостороннего механизма", который будет способствовать более эффективному пониманию между сторонами и принятию взаимоприемлемых решений на основе международного права и соответствующих резолюций Совбеза.