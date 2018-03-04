Учения по противоракетной обороне "Можжевеловая кобра" с участием США стартуют в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Совместные с США масштабные учения по противоракетной обороне "Джунипер кобра" ("Можжевеловая кобра") стартуют в воскресенье в Израиле. Как сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства, они пройдут "в период с 4 по 15 марта 2018 года, дополнительные тренировки будут проводиться в партнерстве с американскими коллегами до конца марта".

Цель учений

В армейской пресс-службе подчеркнули, что целью совместных тренировок является "укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". "Это уже девятые учения "Можжевеловая кобра" с 2001 года, они являются частью ежегодной тренировочной программы Армии обороны Израиля", - пояснили в ведомстве.

Израильские военные сообщили, что в ходе операций "Можжевеловая кобра" "будет прорабатываться сценарий, по которому американские войска развернуты в Израиле для оказания помощи военно-воздушным силам" страны. Военнослужащие двух стран "будут осуществлять компьютерное моделирование различных сценариев возникновения ракетной угрозы в разных районах" еврейского государства, добавили в армии Израиля.

Крупнейшие совместные учения года

Маневры "Можжевеловая кобра" являются "крупнейшими совместными учениями Армии обороны Израиля и Европейского командования вооруженных сил США в 2018 году", отметили в армейской пресс-службе. "Более 2,5 тыс. американских военных, которые обычно расквартированы в Европе, и 2 тыс. израильских солдат из войск ПВО, обеспечения и медицинских сил будут принимать участие в маневрах, - сообщили в армии еврейского государства. - Симуляции будут включать использование систем ПВО и ПРО "Стрела" (Arrow), "Железный купол" (Iron Dome), "Пэтриот" (Patriot) и "Праща Давида" (David Sling).

Церемония передачи системы ПРО "Праща Давида" (на иврите обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка" - прим. ТАСС) на вооружение армии Израиля состоялась менее года назад - в апреле 2017 года. В противовоздушной обороне Израиля "Праща Давида" предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности, система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты малой дальности, а система ПРО "Стрела" предназначена для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.